To gerningsmænd slap natten til fredag afsted med flere tusinde kroner og en computer under et røveri i Sig.

Sig. To spanske kvinder har natten til fredag været udsat for et hjemmerøveri i den lille landsby Sig, der ligger syv kilometer nord for Varde.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi er stadig lidt usikre på detaljerne derudefra, men vi ved, at kvinderne er blevet opsøgt af to engelsktalende gerningsmænd, som har truet dem med mindst en pistol.

- Gerningsmændene har gennemrodet huset og er sluppet afsted med tre mobiltelefoner, en computer og et kontantbeløb på omkring 9000 kroner, siger vagtchef Erik Lindholdt.

Gerningsmændene var maskerede og bar handsker. Derudover har politiet ingen oplysninger at gå efter.

- Vi har ikke noget brugbart signalement af gerningsmændene. Vi kender ikke deres nationalitet, men ved bare, at de talte engelsk til kvinderne, fortæller vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 00.20, men er ikke sikre på det nøjagtige gerningstidspunkt.

- I første omgang har kvinderne kontaktet personerne, de har lejet huset af, og det er så dem, der alarmerer os. Derfor kan hjemmerøveriet godt være sket noget tid forinden, siger Erik Lindholdt.

/ritzau/