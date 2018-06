Mai Manniche har nu fået ret i, at TV3 brød reglerne i forbindelse med 'Familien fra Bryggen'.

Det var noget af et drama, der sidste år udspillede sig for åben skærm og efterfølgende i medierne, da ‘Familien fra Bryggen’-deltagerne Geggo og Cengiz afslørede, at de i den grad følte sig snydt af Mai Manniche og hendes firma, JEWLSCPH, i forbindelse med den forlovelsesring, som Cengiz havde købt i programmet, så han kunne fri til kæresten.

Smykkedesigneren var efterfølgende rasende på TV3, fordi de ifølge hende fremsagde løgne i programmet, og fordi hun ikke selv fik lov til at svare igen på kritikken. Hun slog derfor fast, at hun både ville trække dem i retten og i Pressenævnet. På grund af TV3’s engelske sendetilladelse var det dog engelske Ofcom (der står for at sikre, at blandt andet tv-stationen overholder loven og den gældende retningslinjer, red.), der skulle tage stilling til sagen.

Efter en otte måneders lang behandlingstid er afgørelsen nu faldet, og den er faldet til Mai Manniches fordel. Det viser den afgørelse, som Ofcom har offentliggjort den 4. juni 2018. Her fremgår det, at Mai Manniche og JEWLSCPH får medhold i sagen mod tv-stationen.

– Ofcom er kommet frem til, at tv-stationen ikke har formået at sikre sig, at væsentlige fakta ikke blev fremlagt, blev set bort fra eller udeladt i programmerne på en sådan måde, at det var uretfærdigt over for frøken Manniche. I betragtning af alvorligheden af de påstande, der blev fremsat i programmerne, har tv-stationen behandlet frøken Manniche urimeligt ved ikke at give hende en rettidig og ordentlig mulighed for at tage genmæle, står der i afgørelsen.

I afgørelsen retter Ofcom også kritik mod TV3, fordi Mai Manniche heller ikke fik mulighed for at tage genmæle, da tv-stationen sendte et opfølgende afsnit senere. Inden da havde smykkedesigneren taget kontakt til TV3 og bedt om lov til at forsvare sig, men det fik hun ikke mulighed for. Ifølge Ofcom har TV3 fortalt, at Mai Manniche ikke fik mulighed for at svare igen på grund af programmets format.

Mai Manniche: Det er en stor sejr

Mai Manniche er glad for afgørelsen. Det fortæller hun i en pressemeddelelse, hvor det også bliver gjort klart, at hun nu agter at stævne TV3, Metronome og Cengiz Mads Salvarli for de æreskrænkende kommentarer, der ifølge hende blev fremsagt i ‘Familien fra Bryggen’.

– Ofcoms konklusion er en stor sejr og oprejsning for mig og JEWLSCPH. Dette citat i afgørelsen siger desuden ALT: “Vi fandt derfor, at inddragelsen af disse påstande i programmerne havde det klare sigte til væsentligt og negativt at påvirke seernes opfattelse af Mai Manniche som forretningskvinde og smykkedesigner”, siger Mai Manniche.

Hendes mor, Vibeke Manniche, der er direktør i JEWLSCPH, er utilfreds med, at TV3 ikke har givet dem en undskylding efter afgørelsen.

– Afgørelsen er samtidig en sejr for alle dem, som TV3 gennem tiden uden tvivl har krænket, men som ikke har orket at skulle gennem en engelsksproget klagevej. Vi har jo allerede haft henvendt os til justitsministeren, og nu fremsender vi også denne afgørelse til ham. Jeg håber, at netop vores sag kan være medvirkende til, at man ændrer reglerne, så andre i lignende situation får mulighed for at klage herhjemme og ikke skal klage på engelsk over et dansk program, siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:

– TV3 har fortsat ikke sagt undskyld til os, hvilket selvfølgelig virker tankevækkende taget den alvorlige reprimande de har fået i betragtning. TV3 skal alt i alt lære, hvordan man opfører sig ordentligt og hvad god etik og moral betyder, slutter Vibeke Manniche.

Hos realityfamilien fra Bryggen tager man dog afgørelsen med ro. Det fortæller Geggo til Realityportalen.

– Jeg tror ikke, det er noget, nogen udover Mai Manniche selv går særlig højt op i. TV3 er en af Danmarks største tv-kanaler og handler altid professionelt. Hun føler en lille sejrsfornemmelse og sammenligner sig pludselig med Goliat, og jeg ved snart ikke hvad. Det er sgu meget sødt og lidt komisk. Jeg glæder mig til at høre Forbrugerstyrelsens afgørelse. Den må snart være på trapperne, siger hun.

Hun slår fast, at truslen om en stævning ikke er noget, der får dem til at ryste i bukserne.

– På ingen måder (frygter vi en stævning, red.). Vi har masser kort i ærmet. Vi holder dem dog tæt til kroppen lidt endnu.

Forbrugerklagenævnet er fortsat ved at behandle sagen mellem Cengiz og Mai Manniche. Forbrugerklagenævnet skal vurdere, om Mai Manniche har snydt ‘Familien fra Bryggen’-deltageren til at betale overpris for forlovelsesringen.

Realityportalen har forsøgt at få en kommentar fra TV3. Det har endnu ikke været muligt.

