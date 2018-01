Weekendens togtrafik forventes ikke påvirket af, at 33 ME-lokomotiver tages ud af drift.

København. DSB har fredag aften besluttet at tage sine 33 ME-lokomotiver ud af passagerdrift og til kontroleftersyn hen over weekenden.

Baggrunden er, at der ved et eftersyn af to aksler fra ME-lokomotiver er konstateret begyndende revnedannelser.

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

- Vi skal bruge tid hen over weekenden på at afdække problemets omfang.

- Denne afdækning skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt ME-lokomotiverne kan sættes i drift igen umiddelbart eller, om der er behov for yderligere undersøgelser, siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, sikkerhedschef i DSB i meddelelsen.

ME-lokomotiverne er dieseldrevne og bruges til at trække DSB's dobbeltdækker-vogne.

DSB har tidligere meldt ud, at man vil udfase de gamle lokomotiver i løbet af de næste år. De kan dog først udfases, når nye eldrevne lokomotiver er klar.

Togdriften i weekenden forventes ikke at blive påvirket af, at lokomotiverne tages ud af drift.

I løbet af weekenden vil DSB melde ud, om det vil påvirke mandagens trafik.

/ritzau/