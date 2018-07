For tredje gang på kort tid er der fundet granater i vandet ved Lille Kulgab. Det får cheflivredder til at komme med en opfordring til badegæsterne.

Sent torsdag eftermiddag fandt en havsvømmer en stor granat i vandet ud for stranden ved Lille Kulgab i Halsnæs Kommune. Det er tredje gang i år, at der bliver gjort et granatfund ved stranden, og det får nu cheflivredder ved Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, John Mogensen, til at komme med en opfordring til badegæsterne om, hvordan de skal forholde sig, hvis de støder på de militære efterladenskaber.

»Nogle af granaterne er stadig skarpe og kan være potentielt farlige. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre folk til ikke at pille ved granater, hvis de finder dem. De skal i stedet tage kontakt til livredderen, som herefter meddeler det til politi eller forsvar«, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Stranden ligger i nærheden af Melbylejren, som har været brugt af forsvaret i 100 år frem til 2003, blandt andet som skydeterræn efter 2. verdenskrig, og det er ikke første gang, at Søværnets Minørtjeneste lægger vejen forbi. De fjerner granaten lørdag og håber at få den med hjem i hel tilstand.

»Vi vil helst undgå at sprænge på grund af badegæsternes tilstedeværelse, men i sidste ende er det en vurdering af, hvorvidt objektet er farligt at transportere eller ej«, siger Lars Møller, chef for Søværnets Minørtjeneste, til Frederiksborg Amts Avis.