Når man skal, så skal man – og det skal helst være lige nu. Sådan er det bare sjældent, hvis du er på Roskilde Festival, og i år medfører musikfestivalens nye toiletter med træk og slip massive kø-problemer.

»Det er lækkert, men det skaber nogle helt vanvittige køer. Jeg har aldrig stået så meget i kø til toiletterne på Roskilde før,« forklarer Randi, der er på Roskilde Festival for 10. år og står i kø ca. 30 minutter, hver gang hun skal på toilettet.

Randi er på Roskilde Festival for 10. gang. Vis mere Randi er på Roskilde Festival for 10. gang.

I år er det første gang, at Roskilde Festival har udskiftet de traditionelle campingtoiletter og den obligatoriske slamsuger med almindelige toiletter med træk og slip.

B.T. gik en tur på campingområdet, og selvom stort set alle er glade for de nye, luksuriøse forhold, så påpeger flere gæster, at der i år både er for få toiletter og for lange køer.

I videoen herover kan du se hele reportagen fra campingområdet.

»Jeg er kæmpe fan af initiativet – men super dårligt udført. Der er alt for få toiletter. Jeg skulle virkelig skide i går, og jeg skulle stå i kø i helvedes lang tid. Det var en forfærdelig oplevelse, og jeg var nødt til at fyre over broen og ned til badesøens toiletter,« forklarer Holger.

Holger er 'kæmpe fan' af de nye toiletter - han vil bare have flere af dem. Vis mere Holger er 'kæmpe fan' af de nye toiletter - han vil bare have flere af dem.

Flere gæster påpeger, at folk tilsyneladende bruger længere tid på toiletterne, og festivalgængeren Thomas erkender da også, at han er en af dem.

»Det er lidt hyggeligt i år, og man har lige sin telefon med. Jeg tror, det er lige de 20 minutter, man kan få for sig selv,« forklarer Thomas.

Thomas har prøvet at sidde 20 minutter på toilettet for hyggens skyld. Vis mere Thomas har prøvet at sidde 20 minutter på toilettet for hyggens skyld.

Roskilde Festival erkender selv, at det har medført vanskeligheder at indføre toiletter med træk og slip på hele campingområdet, og et af problemerne har netop været folk som Thomas, der bliver på toiletterne en anelse længe.

»Vi har måske undervurderet, at folk faktisk synes, det er meget rart at komme ind på et toilet, så opholdstiden er noget længere. Der var nogle, der sagde til os, vi skulle pille spejlene ud, og det er måske også en god pointe. Men dette er første år med det her, og der findes ikke en tabel for, hvordan man skal gøre,« siger Henrik Bondo Nielsen, divisionschef for Roskilde Festival.

Kø foran toiletterne i campingområde Vest. Vis mere Kø foran toiletterne i campingområde Vest.

Han fortæller, at der i år er et par hundrede færre toiletter end sædvanligt, men til gengæld er der flere urinaler til mændene. Man havde regnet med, at færre toiletter var tilstrækkeligt, men siden har festivalen måttet sande, at det hele ikke gik så glat.

»Vi har været udfordret af begyndervanskeligheder, og der har været køer, fordi toiletter har været ude af drift i længere perioder, så vi forsøger at rette fejl hurtigere. Hvis der kommer noget i toilettet, der ikke er papir, så stopper det let, og så er det hurtigt en dominoeffekt,« siger Henrik Bondo Nielsen.

Festivalen håber, at man næste år kan have en løsning klar, så kvinder på lige fod med mænd kan undgå toiletkøerne, hvis man blot skal tisse.

»Vi håber, vi kan lave urinaler til kvinder, som går lige op med det, vi tilbyder mændene, så man ikke behøver et egentligt toilet. Det er for tidligt at sige, vi gør det, men vi har det mest lovende produkt i kikkerten, som vi håber at præsentere næste år,« siger divisionschefen.

Der er i alt 3.000 toiletter på Roskilde Festival i år inklusiv urinaler. Festivalen har i alt 130.000 gæster i løbet af ugen.