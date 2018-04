Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Flere gæster i Tivoli var fanget i forskellige forlystelser i syv minutter, da strømmen fredag aften gik i den store forlystelsespark.

Det skriver TV 2 Lorry.

Da strømmen gik, satte to af forlystelserne - Vertigo og Dæmonen - fuldstændig ud, mens der var gæster i. Heldigvis sad passagererne og ventede på at komme i gang i Dæmonen, da strømmen gik, mens Vertigo heldigvis gik i stå et sted på ruten, hvor gæsterne sad oprejst. Begge forlystelser har ellers steder på ruten, hvor man kører med hovedet nedad.

»Vertigo og Dæmonen var de eneste forlystelser, hvor der sad gæster i, så det var ikke så slemt, som det kunne have været,« fortæller Ellen Dahl, der er kommunikationskonsulent i Tivoli, til BT.

Hvis du selv har gæstet Tivoli fredag aften og ikke har bemærket strømafbrydelsen, skyldes det, at Tivolis lys ikke blev påvirket af strømafbrydelsen.

Det blev Tivolis nye madmekka, Tivoli Food Hall, til gengæld. Her var strømmen stadig gået omkring kl. 21.00 fredag aften, og det har blandt andet ifølge Ellen Dahl resulteret i, at man har måttet sætte en masse stearinlys frem.

TV 2 Lorry skriver desuden, at det ikke kun var Tivoli, som strømafbrydelsen gik ud over. Næsten 2.000 husstande i Indre By I København fik angiveligt kappet strømmen.



Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.