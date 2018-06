Flere københavnske vandværker har fundet nyt pesticid. Nu skal der kontrolleres for rester i hele landet.

København. Hos otte ud af 14 vandværker hos Hovedstadens Forsyningsselskab, Hofor, er der fundet stoffet dimethylsulfamid. Det er sandsynligvis en rest fra en nu ulovlig svampegift.

Fundet får Miljø- og Fødevareministeriet til at kontrollere for stoffet over hele landet. Det fortæller politisk ordfører i regeringspartiet Venstre Britt Bager.

- Man skal trygt kunne drikke vandet i Danmark, og et stof som dimethylsulfamid hører på ingen måder hjemme i vores drikkevand.

- Derfor har miljø- og fødevareministeren besluttet, at vandværkerne i hele landet fremover skal teste for stoffet, så der hurtigt kan gribes ind, hvis stoffet findes andre steder, skriver ordføreren i en kommentar.

Det er langt fra første gang, at der bliver fundet pesticidrester i drikkevandet. Man har dog ikke tidligere testet for dimethylsulfamid. Det gjorde Hofor på eget initiativ. Men der skal flere retningslinjer for, hvad der testes for.

- Vi skal have bedre styr på vores drikkevand, og jeg synes ikke, at det er acceptabelt, at der en gang imellem dukker nye stoffer op.

- Derfor er Miljøstyrelsen i gang med at finde ud af, præcis hvilke stoffer der kan være i vores drikkevand, så vandværkerne også ved, hvad de skal teste for, skriver Britt Bager.

Flere politikere - heriblandt fra Socialdemokratiet og Alternativet - har opfordret til, at reglerne for sprøjtegifte bliver strammet yderligere. Og at der indføres et forbud mod at sprøjte i nærheden af vandboringer.

- Pesticider skal ikke findes i vores drikkevand. I dag har vi nogle af verdens skrappeste krav, hvis pesticider skal godkendes herhjemme.

- Og vi kommer også til at diskutere, om der er grundlag for at være ekstra forsigtige tæt på vandboringer, skriver Britt Bager.

Pesticider har været meget på dagsordenen på det seneste. Den seneste store grundvandsovervågning afslørede dybt alvorlige problemer med nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon i grundvandet.

/ritzau/