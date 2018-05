Se videoen ovenover, og hør om folk kunne tænke sig at søge jobbet som Metro-steward - og få et inblik i en stewards hverdag, når Theresa Nielsen bliver afbrudt af en fuld passager, der har en lidt atypisk forespørgsel til hende.

Næste sommer åbner den nye metrolinje ‘Cityringen’, og i den forbindelse søger de omkring 100 eksisterende Metro-stewarder yderligere 100 nye kollegaer.

Du sidder i metroen, mens Spotify trakterer dine øregange med toner, der overdøver larmen omkring dig, så du næsten glemmer, at det er myldretid, og at du er for sent på den. Du kigger op. En mand i mørkeblå uniform træder frem foran dig. Hans mund bevæger sig ude af takt med den bløde sangstemme, og du river ledningerne ud. Dit hjerte pumper udi en hurtig rytme, og du famler efter dit rejsekort, mens du prøver at huske, om du nu huskede at tjekke ind.

En Metro-steward kan vække forskellige følelser hos folk. Nogle er glade for, der bliver kontrolleret, at andre ikke kører gratis med. Nogle er sure over selvsamme.

Kontrollør. Kontrol. En Metro-stewards opgave er at udføre kontrol, tænker mange. Men går man ind på Metro Services hjemmeside og læser om jobbet, så finder man, at deres ypperste opgave er, først og fremmest at få passagererne til at føle sig trygge.

Et kundeserviceorgan, der skal vejlede og lede folk på rette vej. Og så står der i en bisætning, at de skal udføre lettere rengøring og kontrollere billetter.

Hvis du er jobsøgende, kan netop dette være relevant for dig. For næste sommer åbner den nye metrolinje ‘Cityringen’, og i den forbindelse søger de omkring 100 eksisterende Metro-stewarder yderligere 100 nye kollegaer.

»Vi håber da helt bestemt, der kommer mange ansøgere til jobbet,« siger kommunikationschef hos Metro Service Jette Clausen.

Man kunne fristes til at tro, at man i jobbet som Metro-steward er nødt til at være lavet af en særlig støbning og gerne en hårdhudet en af slagsen.

Men det mener Jette Clausen ikke.

»Tværtimod, tværtimod. Man skal være rigtig serviceminded. Vi arbejder meget med de voldsforebyggende retningslinjer for at undgå konflikter, og har næsten ingen overfald på vores stewarder. Det er vi meget glade for,« siger Jette Clausen.

Metro-steward Theresa Nielsen fortæller også, at hendes hovedopgave er at sørge for, at passagererne får en god tur.

Og det kan nogle gange være en sværere opgave end som så, når passagererne ikke er specielt samarbejdsvillige - eller ædru.



