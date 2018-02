En fugl af arten stor gråsisken har taget turen fra Kina til Danmark. Det er en tur på knap 7000 kilometer.

Skagen. En finke på bare 14 gram har sat længderekord i fugletræk, da den fløj fra det nordøstlige Kina til Danmarks nordligste by, Skagen.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening på sin nyhedsside.

Den lille fugl, som er af arten stor gråsisken, er fløjet mindst 6953 kilometer fra provinsen Heilongjiang i Kina til et krat på heden nord for Skagen, hvor fuglen blev fanget i et ringmærkningsnet juleaftensdag.

De knap 7000 kilometer i fugleflugtslinje er det længst påviste træk, som en ringmærket fugl har taget til den danske natur.

Det var ringmærkeren Michael Ancher, som er frivillig ringmærker for Statens Naturhistoriske Museum og Skagen Fuglestation, der aflæste den ring, fuglen havde om det ene ben.

Via Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum blev informationerne om tid og sted for fangsten sendt til den kinesiske ringmærkningscentral.

Og kineserne kunne altså fortælle, at fuglen er blevet ringmærket 3. november 2016.

- Det var en vild og uventet overraskelse, ja, lad os bare sige sensation, at ringmærkeren Michael Ancher juleaftensdag fik en stor gråsisken med en kinesisk ring i sit net, siger Simon S. Christiansen, der er naturvejleder og leder af Skagen Fuglestation, som bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

I Danmark er der til og med 2016 ringmærket 33.629 gråsiskener, oplyser Ringmærkningscentralen.

Der er i Danmark fanget og aflæst 81 gråsiskener, som var ringmærket i udlandet, men aldrig nogen så langt væk fra som Kina.

/ritzau/