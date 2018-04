'Hvem plyndrer gravhøjene?'

Sådan indledte Slots- og Kulturstyrelsen et opslag på Facebook efter at en flere tusinde år gammel gravhøj i Hedensted mellem Horsens og Vejle i Østjylland var blevet åbnet - med betydelige skader til følge. Slots- og Naturstyrelsen frygtede, at der var stjålet værdier fra den hidtil uåbnede gravhøj og anmeldte derfor det mulige gravrøveri til politiet.

Heldigvis viste det sig, at der ikke var tale om gravrøvere, men en mor og hendes søn, der var brudt ind i gravhøjen. Det skriver TV 2.

Kvinden meldte sig selv til Sydøstjyllands Politi og tilstod, at hun og sønnen i weekenden ville bygge en hule. Hun anede ikke, at det var en historisk gravhøj, de valgte til formålet.

Foto: Slots- og Kulturstyrelsen

»Det er selvfølgelig en stor lettelse, at det ikke var gravrøvere, der havde været i gang med at udgrave gravhøjen, og der er tilsyneladende ikke fjernet effekter fra graven,« siger arkæolog ved Slots- og Kulturstyrelsen, Lars Bjarke Christensen til TV 2.

Ikke desto mindre har gravhøjen lidt skader, som Slots- og Kulturstyrelsen nu er i gang med at udbedre af frygt for, at de kunne føre til sammenstyrtning.

'Gravhøjen ved Hedensted er en velbevaret gravhøj fra oldtiden (ca. 1.700 f.Kr. - 500 f.Kr.), og den er cirka 15-19 meter i diameter og over 3 meter høj og dermed en ret betydelig gravhøj,' skriver Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook.

Foto: Slots- og Kulturstyrelsen

Gravhøjen ved Hedensted er en af dem, der ikke er udgravet. Arkæologerne i Slots- og Kulturstyrelsen ved derfor ikke, hvad der er inde i gravhøjen, som på grund af sin størrelse sandsynligvis er en grav for en betydningsfuld person.

Der er i alt omkring 86.000 gravhøje i Danmark, som alle er fredede fortidsminder.