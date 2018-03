Tønder Kommune og ingeniørfirmaet COWI er blevet meldt til politiet, efter de ved en fejl 'kom til' at rive den fredet, historiske Fiskebæk-bro fra 1700-tallet ned.

Det er den 46-årige Kenneth Jensen, der står bag anmeldelsen.

»Jeg har en forventning om, at Tønder Kommune bliver pålagt at genopføre broen, og at de involverede får en bøde. Havde det været en privatperson, der havde begået noget tilsvarende, viser afgørelser i tilsvarende sager bøder på mellem 10.000 og 20.000 kroner,« siger han til Jydske Vestkysten.

Fejlen skete, da broen ved Toftlund i januar skulle renoveres grundet slitage.

Det rådgivende ingeniørfirma COWI, som kommunen havde allieret sig med, besluttede sig for at fjerne broen og erstatte den af et sort rør af pvc. Firmaet var nået frem til den fejlagtige konklusion, at broen ikke var fredet. I stedet er den blevet erstattet af en ny rørføring af plast, som leder bækken under vejen.



Tønder Kommune erkendte tidligere, at der var sket en fejl.

»Vi har lagt os fladt ned og sagt, hvad vi har gjort,« sagde fagkoordinator Christian Kjær-Andersen hos Tønder Kommune til Ritzau i januar.

I dag er han rystet over anmeldelsen.

»Jeg har aldrig før prøvet at blive anmeldt til politiet. Det lyder umiddelbart meget ubehageligt. Så det er ikke noget, jeg bryder mig om, også fordi jeg ikke rigtig ved, hvad der ligger bag. Vi er i fuld gang med at belyse, hvad der er sket. Det vigtigste er, at noget tilsvarende aldrig nogen sinde sker igen,« siger Christian Kjær-Andersen til Jydske Vestkysten.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter over for avisen, at de er begyndt at efterforske sagen.

Samtidig har Tønder Kommune udtalt, at den vil følge Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse i sagen.