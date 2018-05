Der kan fredag opstå lokale skybrud i den sydvestlige del af landet, mens weekenden står på solrigt vejr.

København. Det sommerlige vejr med sol og varme, som har præget det meste af maj, forsvinder for en kort bemærkning.

Men selv om der fredag er risiko for lokale byger, skybrud og torden, fortager skyerne sig allerede i løbet af lørdag, og søndag vil pinsesolen kunne danse uforstyrret.

Sådan lyder prognosen fra Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Fredag bliver en blandet landhandel med både sol og skyer. I løbet af dagen kan der opstå lokale byger, siger han.

- I den sydvestlige del af landet er der mulighed for, at skyerne kan samle sig på en linje. Derfor har vi udsendt et varsel om skybrud i den sydvestlige del af landet.

Risikoen for byger bliver størst fredag eftermiddag og frem til tidlig aften.

Fredagen byder på temperaturer mellem 15 og 21 grader.

- Vi har haft rigtig mange sommerdage i maj i forhold til sædvanligt, men fredag bliver det et mere normalt temperaturleje for maj, siger Jesper Eriksen.

Allerede i løbet af lørdagen begynder vejret dog igen at klare op og se mere sommerligt ud.

- Lørdag vil der til en start også være lokale byger, men der vil også være indslag af sol. Efterhånden begynder det at holde tørt, og i løbet af dagen kommer solen til at dominere, siger han.

Også fredag holder temperaturerne sig omkring 17-21 grader, men søndag bliver der mulighed for, at det kan blive en smule lunere.

- Søndag skulle pinsesolen danse uforstyrret, og det kan blive op til 23 grader i hele landet, siger Jesper Eriksen.

- Så weekenden kommer ikke til at byde på nogle deciderede sommerdage, men det bliver alligevel behagelige temperaturer.

Maj har allerede slået hele sidste års sommer af banen i forhold til solrige og varme dage.

