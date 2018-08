Macron aflægger Krudttønden et visit, når han i næste uge er på statsbesøg. Her skal der være en mindestund.

København. Når Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i næste uge kommer på statsbesøg, så har han ønsket, at der afsættes tid til et besøg i kulturhuset Krudttønden på Østerbro i København.

Præsidenten vil på den måde markere, at Danmark og Frankrig står sammen om terrorbekæmpelse.

Det siger hofmarskal Michael Ehrenreich på et pressemøde onsdag, hvor hoffet offentliggør programmet for det to dage lange besøg.

- Der vil blive en kort mindestund på Krudttønden. Det sker efter fransk ønske i respekt for ofrene for terrorangrebet i 2015.

- Det er en markering af, at de to lande (Danmark og Frankrig) står sammen, siger Michael Ehrenreich.

Angrebet, som blev udført af Omar el-Hussein, kostede Finn Nørgaard livet.

Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran synagogen i Krystalgade. Det kostede Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, livet.

På pressemødet siger Frankrigs ambassadør i Danmark, François Zimeray, at Emmanuel Macron ikke alene ser fællestræk mellem de to lande omkring terrorbekæmpelse.

- Danmark er på mange måder en stor inspiration for Frankrig. Macron nævner ofte Danmark i sine taler. Det er et vigtigt besøg for ham, siger ambassadøren.

Han nævner desuden, at det giver besøget en ekstra dimension, at prins Henrik var franskmand, og at prinsesse Marie ligeledes er fransk.

- Det er jo nærmest et halvt fransk monarki, siger han.

Det er anden gang, at dronningen er vært ved et statsbesøg fra Frankrig, siden hun blev regent i 1972.

Det første var i 1982, hvor daværende præsident François Mitterrand besøgte Danmark.

På et pressemøde i sidste uge på Chateau de Cayx i Frankrig fortalte dronningen, at hun føler sig tæt knyttet til Frankrig, og at statsbesøget derfor er noget særligt:

- Det var min mands land. På den måde siger det én noget helt andet, lød det.

Hun betegnede forholdet mellem Danmark og Frankrig som tæt og ukompliceret.

- Der er ikke skubbet noget ind under gulvtæppet. Det er så dejligt nemt mellem vores to lande, og besøget understreger det gode forhold.

Præsidenten og hans hustru, Brigitte Macron, modtages tirsdag 28. august af kronprinsparret på Kastellet i København, hvorefter de fortsætter til Amalienborg for at blive modtaget af dronningen.

Om aftenen er der traditionen tro for statsbesøg gallataffel. Det finder sted på Christiansborg Slot.

Under besøget skal Emmanuel Macron mødes med blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

