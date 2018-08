Parkering på brede kantlinjer nåede ikke at være ulovligt i et år. Lørdag er reglen afskaffet.

København. En parkeringsregel, der forbyder bilister at parkere på brede kantlinjer, når ikke at fejre sin et-års fødselsdag. Reglen blev indført ved årsskiftet, men allerede lørdag er den afskaffet.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Fredag er dermed sidste dag, hvor det er ulovligt at parkere på ubrudt brede kantlinjer, der eksempelvis adskiller vejbaner og cykelstier.

Ifølge transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har reglen gjort en række parkeringspladser for smalle til mange biler.

- Hidtil har der været parkeringspladser, hvor kantlinjerne har været så brede, at det kun var meget små biler, der kunne parkere inden for linjerne, siger ministeren i en pressemeddelelse.

- Jeg er derfor glad for, at det nu bliver lettere for bilisterne at finde en parkeringsplads. Og så gør vi op med, at parkeringspladser bliver lavet på en måde, hvor det reelt ikke er muligt at parkere lovligt.

Reglen afskaffes med stemmer fra de tre partier i regeringen og Dansk Folkeparti.

