Lørdag nat blev meget kold flere steder af landet. Borgerne i Trekantsområdet fik et decideret kuldechok.

Vi er efterhånden blevet vant til at sove med åbne vinduer og uden alt for meget dyne, men noget tyder på, at vi godt snart kan finde både nathue og dynesokker frem igen.

I hvert fald fik folk i Kolding-, Vejle- og Fredericia-området kolde tæer natten til søndag, hvor termometeret på de kanter nåede helt ned på sølle seks grader.

»I nat klarede det pænt op efter bygerne lørdag aften. Det betød, at det blev koldere i løbet af natten. I Trekantområdet kom temperaturerne helt ned på seks grader. Resten af landet lå de på mellem 10 til 15,« fortæller vagthavende meteorolog fra Danmarks Meteorologiske Institut, Thyge Rasmussen.

Meteorologen forklarer, at årsagen til det voldsomme temperaturskifte skyldes, at koldere luft er kommet ind over landet og har trængt den varme luft væk.

»Det er blevet køligere, og hvis det er klart og skyfrit om natten, så kan temperaturerne godt falde en del,« siger Thyge Rasmussen, som dog understreger, at de kommende nætter sandsynligvis bliver mere skyet, så han regner ikke med flere meget kolde nætter lige med det sammen.