Til august er det fire år siden, at det gule sygesikringskort mistede sin gyldighed ved rejser i udlandet. Alligevel er der stadig mange, der ikke har helt tjek på, hvad det blå sygesikringskort, du skal bruge istedet, dækker.

Du har sikkert allerede husket pas, penge, solcreme og badetøj i kufferten. Men lige så vigtigt er det at huske at pakke det blå sygesikringskort. Det sikrer nemlig, at du undgår en dyr regning, hvis du kommer til skade på ferien.

Synes du, det er vigtigt at have en privat forsikring ved siden af det blå sygesikringskort?

Der er dog stadig mange danskere, der ikke har helt tjek på, hvordan kortet helt præcist dækker, når de er ude at rejse. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har udført for Tryg.

Således tror hver tredje fejlagtigt, at kortet dækker i hele Europa, og en ud af fem svarer, at de slet ikke ved, hvordan de er dækket af det blå sygesikringskort på rejser i udlandet.

Fakta Her dækker det blå kort: Schweiz og EU/EØS-landene, dvs. Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig samt Island, Liechtenstein og Norge. Når du rejser til andre lande end ovennævnte, dækker hverken det gule eller blå kort. Hvis du ønsker at være dækket af en sygeforsikring under rejse til disse lande, bør du tegne en privat rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Kortet kan kun bruges i EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz og viser, at du har ret til de samme sundhedsydelser på de samme vilkår, som borgerne har i det land, du opholder dig i. Men rejser du uden for det blå korts dækningsområde, som f.eks. Tyrkiet, USA eller Rusland, har du ikke ret til sundhedsydelser, selvom det er en del af landets offentlige sygesikring.

Fakta Det skal du huske på rejsen Medbring altid det blå EU-sygesikringskort, så du kan dokumentere, at du har ret til behandling i EU/EØS-landene og Schweiz - også selvom du har en rejseforsikring. Vær opmærksom på, om kortet har overskredet sin gyldighed på 5 år. Kortet skal være gyldigt i hele den periode, du opholder dig i udlandet. Når kortet nærmer sig sin udløbsdato, skal du selv bestille et nyt via borger.dk. Det tager typisk to til tre uger fra bestillingen, til du modtager kortet. Ring altid til dit forsikringsselskabs alarmcentral, hvis du har mulighed for det, inden du modtager behandling på feriedestinationen. Alarmcentralen kan hjælpe dig med at finde den nærmeste egnede klinik og støtte dig i at få den rette behandling. Gem nummeret på dit forsikringsselskabs alarmcentral på din mobil, så du ikke først skal til at lede efter det, hvis du kommer til skade eller bliver syg. Kilde: Tryg.

»Det betyder, at du selv skal betale, hvis du får brug for lægehjælp, sygehusbehandling og medicin. Det kan i hvert fald løbe op i regninger på flere hundredetusinde kroner, hvis du bliver indlagt og har brug for behandling på hospitalet. Med en privat rejseforsikring vil sådanne udgifter dog være dækket,« siger Frederik Sjørslev Søgaard, direktør for pris og produktudvikling hos Tryg.

Kortet dækker heller ikke hjemtransport eller tilkalde og sygeledsagelse, hvis du har brug for at have dine pårørende ved din side under indlæggelse i udlandet eller i et ambulancefly hjem til Danmark. I nogle lande dækker det end ikke alle udgifter til ambulancekørsel.