Der er risiko for, at bagerbrød fra Wienerbageriet er blevet forurenet af mus. Derfor tilbagekaldes brødet.

Wienerbageriet tilbagekalder forskellige typer af brød og kager, da der har været konstateret mus i bageriet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Risikoen for forurening gør bagværket uegnet som fødevare. Se listen over alle de mange bagerprodukter her.

Hindbærsnitterne og makronsnitterne fra bageriet bliver solgt færdigindpakket med en holdbarhed på fire dage. Resten er blevet solgt uindpakket og samme dag, som det er produceret.

Produkterne er solgt i:

REMA 1000 NAKSKOV, Tømmergade 6, 4900 Nakskov

REMA 1000 MARIBO, Østre Landevej 38, 4930 Maribo

REMA 1000 SAKSKØBING, Apotekervænget 21, 4990 Sakskøbing

REMA 1000 RØDBYHAVN, Kongeleddet 54, 4970 Rødby

Samtidig omfatter tilbagekaldelsen også alt bagværk, der er solgt fra Wienerbageriets egne butikker fra den 19. februar til i dag.

Fødevarestyrelsen anbefaler danskere, der har købt produkterne, til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere det.