Onsdag aften sejlede to mænd på henholdsvis 38 og 50 år ud fra havnen i Faxe Ladeplads i det sydøstsjællandske på en jagtpram. Siden er de to mænd ikke blevet set. Efter to dages intensive eftersøgninger indstiller politiet nu arbejdet med at finde dem.

»Vi frygter, at de måske er druknet, men vi ved det ikke, vi har ikke fundet dem, og vi har ikke fundet den skydepram, de er sejlet med. Men vi frygter, at de har mistet livet,« sagde vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kent Edvardsen fredag aften til BT.

Det var efter to dages hårdt arbejde med at lokalisere de to mænd. Politiet har ledt med fly, helikopter, patruljer og hunde, men uden resultat. Derfor indstiller man nu eftersøgningen.

Det fortæller vagtchef Anders Mikkelsen lørdag formiddag til BT:

»Vi står der, hvor vi har lavet en større eftersøgning, men ikke er kommet videre. Lige nu er vi på bar bund,« siger vagtchefen.

»De blev meldt savnet torsdag, og så igangsatte vi en større eftersøgning med blandt andet fly. Den eftersøgning genoptog vi fredag med hunde og helikoptere. Vi søgte alle de relevante steder på havet og på land, men vi har intet fundet - heller ikke prammen. Så de to mænd er fortsat savnet og måske forsvundet på søen. Vi genoptager ikke eftersøgningen, da vi har ledt alle de relevante steder,« siger Anders Mikkelsen.

Fredag udsendte politiet et tweet om sagen med en opfordring om at kontakte dem på 114, hvis man har oplysninger i sagen.