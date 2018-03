For nylig viste forskning, at hvis man træner forældre til ADHD-ramte børn i at håndtere børnenes udfordringer, får ungerne det bedre. Man skulle måske tro, at hvis man så også træner børnenes pædagoger eller lærere i de samme principper, ville børnene få det endnu bedre.

Men sådan ser virkeligheden ikke ud, viser et nyt, dansk studie ifølge Videnskab.dk.

Studiets hovedforfatter er dog stadig overbevist om, at en indsats i skolen kan hjælpe børn med ADHD.

»Vi ved, at børn, som har ADHD, har udfordringer i skole og børnehave, og derfor betyder det her ikke, at det ikke er en god idé at intervenere i folkeskolen for de børn, som er svært ramt. Det skal man. Vi er nødt til at hjælpe dem,« siger Marie Louise Rimestad, som er psykolog og ph.d. ved Center for ADHD.

Indsatsen i hjemmet og i skolen skal måske være forskellige, mener Aida Bikic, som selv forsker i ikke-medicinske behandlingsmetoder til ADHD. Skolen og hjemmet er nemlig to arenaer, som stiller meget forskellige krav til børnene.

»I skolen er det også et vigtigt parameter, hvordan børn med ADHD har det med de andre børn i klassen. Børn med ADHD har tit vanskeligheder med skolekammeraterne, fordi de er udadreagerende og har svært ved at indgå i sociale relationer, fordi de mangler overblik,« siger Aida Bikic, som er adjunkt ved Syddansk Universitet og forskningskoordinator for børne- og ungdomspsykiatrien i Sydjylland.

Begge forskere mener altså, at skolen bør være en del af behandlingen af børnenes ADHD, og hvordan skolesystemet så bedst griber opgaven an, må fremtidig forskning være med til at afgøre.

»Det er ikke, fordi jeg giver op. Det betyder bare, at vi skal undersøge, hvordan vi så kan hjælpe de her børn, som fortsat har det svært i skole og i børnehave,« siger Marie Louise Rimestad.

