En ny FN-rapport kårer Finland til det lykkeligste land, men forskellen i top fem er marginal.

København. Selv om Danmark i en FN-rapport ligger nummer tre på listen over de lykkeligste lande, kan placeringen godt være endnu højere.

Stillingen i top-5 er nemlig så tæt, at man ikke kan være sikker på, hvilket folkeslag der er det lykkeligste.

Det forklarer Michael Birkjær, der er analytiker ved Institut for Lykkeforskning.

- I top-5 ligger vi så tæt, at vi ikke kan være sikre på, hvem der faktisk ligger nummer et og nummer fem.

- Men rangeringen bygger på, hvem der er størst sandsynlighed for ligger nummer et. Og det er Finland, siger han.

Danmark er faldet én plads på listen i forhold til sidste år, hvor det samme var tilfældet.

Men danskernes lykkefølelse har generelt været tilbagegående, siden man i 2016 begyndte at undersøge lykke, siger Michael Birkjær.

- Hvis man går tilbage til 2006, hvor de første tal er fra, lå vi langt foran de andre lande. Nu er vi faldet til de øvrige top-5-landes niveau.

- Forklaringen er højst sandsynligt, at vi har en stigning i mistrivsel, som er relateret til mentale sundhedsproblemer som depression og angst, forklarer han.

De øvrige lande, der i FN-rapporten ligger i top-5 over de lykkeligste lande, er Norge, Island og Schweiz.

De nordiske lande har tradition for at ligge i toppen, og det skyldes ifølge Michael Birkjær, at de er rigtig gode til at reducere absolut mistrivsel.

- Det er ikke, fordi de nordiske lande er Utopia, men vi har mindre mistrivsel end andre lande, og så bliver gennemsnittet (som lykkerangeringen måles ud fra, red.) automatisk hævet, fordi der ikke er så mange, der trækker det ned, forklarer han.

