Formanden for den nystiftede forening Ulvefrit Danmark, Kim Paulsen, trækker sig, efter han har modtaget dødstrusler.

Det skriver han i et opslag i Facebook-gruppen 'Ulvefri.'

»Det er desværre mennesker, der ikke tåler, at jeg ønsker et Danmark uden ulve. Jeg har modtaget trusler flere gange. Det har jeg det skidt med. Så nu er det nok. Jeg gider ikke mere på de vilkår,' skriver formanden blandt andet i sit opslag, som du kan se herunder:

Kim Paulsens opslag i gruppen Ulvefri. Foto: Facebook Kim Paulsens opslag i gruppen Ulvefri. Foto: Facebook

Over for TV 2 fortæller Kim Paulsen, at han er blevet truet med at blive skudt.

»Jeg har modtaget to telefoniske trusler, hvor beskeden var klar: 'Den ulv, der blev skudt i Ulfborg, det var din skyld – og det kan gå dig ligeså'. Sådan lød det ordret i telefonen,« siger han til TV 2.

Udover truslerne på livet har Kim Paulsen også fået sin Faceobok-konto hacket.

Gerningsmand nægter sig skyldig

Ulvefrit Danmark blev stiftet i april, efter en ulv 16. april blev skudt ved Ulfbjerg i Vestjylland. (Det kan du se i video-klippet fra DR øverst.)

Politiet fandt den døde ulv på stedet og kunne hurtigt finde og anholde den formodede gerningsmand på baggrund af detaljerede vidneudsagn.

Den formodede 66-årige gerningsmand nægter at have skudt ulven. Politiet har ransaget hans privatadresse og fundet adskillige rifler og våben til jagt, som den 66-årige er i lovlig besiddelse af. Våbnene er blevet beslaglagt, ligesom politiet også har beslaglagt den 66-åriges bil.

Ulve er fredede i Europa og ulvene i Danmark må derfor ikke skydes eller jages på nogen måde.