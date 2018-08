Er du sikker på, der ikke er to eller tre derinde? Du er godt nok blevet stor. Du må være lige oppe over? Kommentarerne til gravide skorter ikke på fantasi. Men folk skal stoppe med at påtale kvindernes vægt og overlade den del til sundhedsprofessionelle, siger formanden for Jordemoderforeningen.

Lillian Bondo oplever i stigende grad, at gravide får kommentarer med på vejen om deres vægt. Både på de sociale medier og i den virkelige verden, hvor mange lader en kommentar falde, når de ser eller møder en voksende mave.

»Vi lever på mange punkter i et samfund, hvor vi er steget i kommunikation og faldet i venlighed. Jeg synes, at folk er mindre hensyntagende, end de burde være. De glemmer, at et andet menneske har brug for at blive mødt af et smil frem for et elevatorblik, der omfatter isvaflen og de lidt for stramme bukser,« siger Lillian Bondo.

Synes du, det er ok at kommentere en gravid kvindes vægt?

På de sociale medier, blogs og fora på nettet for gravide kan man da også let finde eksempler på kvinder, der er trætte af kommentarer fra folk, der spørger, om de ikke skal holde igen med søde sager, eller om de venter tvillinger i tredje graviditetsmåned. F.eks. skriver en kvinde på debatforummet minmave.dk:

»Jeg er i løbet af den sidste måned blevet spurgt, om jeg ikke snart skal på slankekur, om jeg har brug for en lift for at komme op ad trapperne, og om jeg venter tvillinger eller trillinger (….) i dag da jeg kom hjem fra arbejde, knækkede filmen lidt. Jeg mødte en genbo. Han giver mig elevatorblikket og udbryder ’du er godt nok blevet fed, det er sgu gået stærkt’«.

Formand for jordemoderforeningen Lilian Bondo synes vi skal blive bedre til at sige noget pænt til de gravide istedet for at spørge ind til deres vægt.

Også i den norske avis VG kan man læse om musikeren Sandra Lyng, der står frem med en opsang til brugere, der har valgt at kommentere hendes mave på sociale medier:

»Jeg ved, at jeg har en stor mave, og at min krop er forandret. Det behøver du ikke at påpege. Det gør mig faktisk ked af det ind i mellem,« skriver hun.

Fakta Så meget tager den gravide på: En gravid kvinde tager i gennemsnit ca. 9 kilo på. Det inkluderer baby, fostervand, øget blodmængde, større bryster og livmoder og generelle væskeophobninger.

Hvis den gravide er overvægtig, før hun bliver gravid, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at hun ikke tager mere end otte til 10 kg på i alt. Hvis hun er svært overvægtig, anbefales den samlede vægtstigning ikke at være mere end seks til ni kg.

Det er ikke fatalt, hvis den gravide tager mellem 20 eller 30 på i en graviditet, men det er en ekstra belastning for kroppen og derfor ikke ønskværdigt at tage så meget på.

Er man overvægtig og gravid er der øget risiko for graviditetsbetinget sukkersyge, det kan gøre det svært for jordemoderen at vurdere barnets størrelse og hvordan barnet ligger i livmoderen, lille risiko for forhøjet blodtryk samt risiko for at føde børn med høj fødselsvægt.

Det kan bl.a. være opblomstringen af sociale medier, som gør, at folk i stigende grad kommenterer gravides krop. Men det kan også skyldes, at kvinder ikke lægger skjul på deres voksende mave.

»Graviditeter i dag har et mere positivt fokus. Nu er man åbenlyst højgravid, og man ikke gemt væk i ’omstændighedstøj’. Det er mere tilladt at glæde sig over andres graviditet, men det betyder jo ikke, at der er frit slag i bolledejen for kommentarer,« siger Lillian Bondo.

Jordemoderen så gerne, at folk overlod kommentarer om gravides vægt til sundhedsprofessionelle, der også skal tage hensyn til, om kvinden ønsker at berøre emnet.

Fakta GODE RÅD: Det skal du IKKE sige til en gravid Er du sikker på, at der kun er én?

Du er godt nok blevet tyk.

Du bliver da kæmpestor, inden du skal føde.

Du spiser jo også for to!

Synes du har været tyk i evigheder nu.

Venter du tvillinger eller trillinger?

Du må snart skulle føde – er det lige oppe over?

»Der er ingen tvivl om, at vi står overfor en overvægtsbyrde blandt gravide. Det er en bekymrende samfundsudvikling, som vi godt kunne håndtere bedre. Men det skal være et professionelt fokus og ikke noget, der skal udskamme kvinder eller deres mænd,« siger Lillian Bondo.

Overvægtig eller ej. Møder man uheldige kommentarer som gravid, skal man ikke bare lade stå til:

»Man kan f.eks. sige: ’Jeg ved du mener det godt, men det er ikke et behov for mig at tale om min vægt. Det berører mit privatliv«.