Efter et muligt uheld er forlystelsen 'Skyroller' på Bakken nord for København mandag blevet spærret af politiet.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

'Skyroller' er blevet lukket efter at en 12-årig dreng i weekenden kom til skade - muligvis som følge af en tur i forlystelsen.

I forlystelsen kan man selv styre vingerne på et 'fly' og på den måde få det til at dreje om sin egen akse. Under en tur var den 12-årige dreng imidlertid blevet dårlig, hvorefter han slap de styrende håndtag. Men i stedet for at gå i hvileposition, fortsatte flyet af endnu uvisse årsager med at dreje rundt, hvilket førte til, at drengen snurrede over 100 gange rundt på hovedet.

Da den 12-årige kom ned fra forlystelsen havde han det så dårligt, at en kammerat kontaktede hans forældre. Drengen blev kørt til sygehuset, hvor han fik konstateret blødninger i hovedet og som følge heraf lettere blindhed.

Ejeren havde selv lukket 'Skyroller', på grund af en teknisk fejl, da Nordsjællands Politi henvendte sig mandag. Politiet har valgt at opretholde lukningen og spærre forlystelsen af med henblik på tekniske undersøgelser.

Det vides endnu ikke, om der er en sammenhæng mellem de mange rotationer og drengens skader. Også det vil blive undersøgt de kommende dage.

Drengen er kommet hjem fra sygehuset.

