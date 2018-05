For tre år siden var sommerluften tyk af beskyldninger mod Djurs Sommerland.

Forlystelsen 'Hottentot Karrussellen' var centrum for debatten. Selv om den har ligget i parken i 20 år, uden at nogen har taget synderlig notits af navnet, mente formanden for African Empowerment Center Denmark, Josef W. Nielsen, at navnet havde racistiske undertoner. Everyday Racism Project DK bakkede op, og en underskriftsindsamling lagde pres på Djurs Sommerland for at ændre navnet.

»Jeres “kannibalgryde"-forlystelse tilføjer til et oversimplificeret billede af, at afrikanere er uciviliserede og primitive. Endnu mere problematisk er jeres "Hottentot-karrusel", som bruger et fremmedgørende skældsord om et ægte stammefolk, Khoikoi-folket, og fremstiller dem med en racistisk karikatur,« lød det dengang.

Uden nogen effekt. Djurs Sommerland afviste at ændre navnet og endte med slette hele debatten om navnet fra sin Facebook-side, fordi den kørte helt af sporet.

Og her er forlystelsen, som den ser ud i dag. Foto: Djurs Sommerland Og her er forlystelsen, som den ser ud i dag. Foto: Djurs Sommerland

Men nu er der nyt i sagen. I forbindelse med en generel vedligeholdelse har parken valgt at ændre navnet på forlystelsen, skriver Århus Stiftstidende.

Nu hedder den 'Abekatten' - og den lille sorte stammekriger, der før stod i midten af forlystelsen er blevet erstattet af en gruppe gorillaer. Men det har ikke noget med virakken fra sommeren 2015 at gøre.

»Vi skulle lave noget om på den mekaniske del af forlystelsen. Altså noget generel vedligeholdelse, og i forbindelse med det har vi valgt at udskifte en del på tematiseringen,« siger parkens administrerende direktør, Henrik B. Nielsen, til avisen.

Forlystelsen 'Kannibal Gryderne', der også blev kritiseret dengang, har ikke fået nyt navn.