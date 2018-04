Bliv opdateret med seneste nyt fra forhandlingerne i LIVE-bloggen her på BT.dk.

Søndag sidder forhandlerne stadig i forligsinstitutionen, og dermed er vi rykket en dag tættere på en konflikt. Det er især dårligt nyt for den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen.

Hun har nemlig meget at tabe, hvis ikke der kommer en aftale på plads ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Det vurderer arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen.

»Mette Frederiksen kan tabe det kommende folketingsvalg på denne her konflikt. Der er ikke noget, hun frygter mere end et sammenbrud i forhandlingerne, og at hun skal støtte regeringen i et eventuelt indgreb. Det er jo hendes vælgere, de offentligt ansatte, det handler om,« siger Henning Jørgensen.

Foran Forligsinstitutionen i København søndag aften. Udenfor holder de faglige støtter humøret oppe med kampråb. Foto: Jens Astrup Foran Forligsinstitutionen i København søndag aften. Udenfor holder de faglige støtter humøret oppe med kampråb. Foto: Jens Astrup

Mette Frederiksen har allerede mærket nogle konsekvenser af overenskomstforhandlingerne, da hun er blevet nægtet adgang til talerstolen i Aalborg, når arbejdernes kampdag skal markeres 1. Maj.

Arrangøren har givet den begrundelse, at Mette Frederiksen ikke er velkommen, fordi hun ikke har afvist at støtte regeringen i et eventuelt indgreb.

Ved Forligsinstitutionen søndag. Foto: Jens Astrup Ved Forligsinstitutionen søndag. Foto: Jens Astrup

Det er især minderne om lærerlockouten i 2013, hvor skolelærerne følte sig kørt over af den daværende socialdemokratiske regering, der kan blive farlige for Mette Frederiksen.

For nyligt indrømmede daværende erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen (SF), at lockouten var planlagt. Mette Frederiksen stod som beskæftigelsesminister for at fremsætte det lovforslag, der endte konflikten.

Læs også:

Mette F afviser kendskab til drejebog om lærerlockout

De offentligt ansatte frygter, at det samme vil ske for andre arbejdsgrupper, hvis et lovindgreb bliver resultatet af en konflikt. Det kan statsminister Lars Løkke Rasmussen udnytte til sin fordel, mener Henning Jørgensen. Et indgreb kan nemlig have politiske fordele og måske ligefrem gavne statsministeren.

»Hvis Lars Løkke Rasmussen griber ind i en konflikten og laver en 'Thorvald Stauning', så kan det måske blive en fordel for ham. Stauning forlængede de gældende overenskomster i 1933 et år, og gør Løkke det samme, så kan han skubbe et lovindgreb til efter næste valg,« siger Henning Jørgensen.

Regeringspartierne gik tilbage i meningsmålingerne efter indgrebet i 2013, og det vil det også gøre i år, har en meningsmåling vist. Men ved at flytte et lovindgreb til efter et valg, så har en kommende regering en hel valgperiode til at hele de skræmmer, de vil pådrage sig ved at blande sig og lovgive om de offentlige ansattes arbejdsvilkår.

Karina Willumsen synger sange hun selv har skrevet foran overenskomsforhandlingerne i Forligsinstitutionen om en overenskomst på det offentlige område. Billedet her er fra søndag. Foto: Jens Astrup Karina Willumsen synger sange hun selv har skrevet foran overenskomsforhandlingerne i Forligsinstitutionen om en overenskomst på det offentlige område. Billedet her er fra søndag. Foto: Jens Astrup

Det kan stadig få negative konsekvenser for Lars Løkke Rasmussen, hvis han griber ind i konflikten, og Henning Jørgensen slår fast, at hverken Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen ønsker sig, at forhandlingerne ender i en storkonflikt.