Filosof Anders Fogh Jensen og antropolog Dennis Nørmark mener, at danskerne arbejder alt for meget. Så meget, at vi har udfyldt arbejdsugen med masser af 'pseudoarbejde'. De mener, at man i det store hele bør afskaffe 37-timers arbejdsugen.

Det fortæller de til Politiken.

Pseudoarbejde dækker ifølge Jensen og Nørmark over, at der går for meget tid med overflødige møder, fluffy powerpoint-præsentationer og strategier, som ingen har gavn af. Forfatterparret, der lige har udgivet debatbogen 'Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting’, mener, at pseudoarbejdet er størst hos kommunikations- og HR-afdelinger og blandt konsulenter og mellemledere.

»Ufatteligt mange mennesker med lange, fine uddannelser sidder hver eneste dag og laver noget, der er totalt værdiløst for dem selv, deres virksomhed og samfundet. Deres arbejde er så fluffy, at de ikke engang kan forklare deres egen familie, hvad de får tiden til at gå med, men det er typisk noget inden for management, human resource, strategi eller kommunikation. Der er ingen sammenhæng mellem den tid, de arbejder, og den kvalitet, de producerer. Arbejdet forsvinder bare ned i et sort hul. Det er det, vi kalder pseudoarbejde, og det er et gigantisk samfundsproblem,« siger Dennis Nørmark til Politiken.

Bogen er blandt andet baseret på interview med 20-25 ansatte i offentlige og private virksomheder, der fortæller, at meget af deres arbejde er meningsløst. Han fortæller også, at han og forfattermakkeren tidligere har arbejdet som konsulenter og derfor selv har udført meget pseudoarbejde.

De mener, man kan komme de mange meningsløse arbejdsopgaver til livs ved at skære ned på arbejdsugen. Man skal arbejde 15 timer ugen i stedet for 37 timer om ugen. Vi har teknologien til det, men evner ikke at se mulighederne i dens effektivitet.

»Vi bruger simpelthen teknologien forkert. Den burde befri os fra arbejdet, men er endt med at tynge os. Et eksempel: I gamle dage brugte man én dag om måneden på at vaske alt sit tøj i hånden. Så opfandt man vaskemaskinen, og nu kunne man ordne det hele på to timer. Men hvad skete der? Folk begyndte nu at vaske tøj flere gange om ugen og endte med sammenlagt at bruge mere tid på at vaske tøj end tidligere. Samme mønster ser vi på arbejdsmarkedet. Det tager i dag kun 10 sekunder at sende en besked til en kunde eller kollega, men til gengæld sender vi 50-100 mere eller mindre ligegyldige beskeder til hinanden hver eneste dag. Vi har en dybt irrationel omgang med teknologien,« siger han.

Resten af tiden kan blandt andet bruges på frivilligt arbejde, på sin familie og på at være en god samfundsborger. Derudover skal man indføre borgerløn, så man ikke skal bekymre sig om at få økonomien til at løbe rundt. Dog mener Jensen og Nørmark at visse erhverv kan få svært ved kun at arbejde i 15 timer om ugen. Han peger på flere jobs i sundhedssektoren, som han anser for 'meningsfulde'.