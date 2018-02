1000 kvm med restaurant, kokkeskole, bager, gårdbutik og madforedrag slår dørene op lørdag.

Ydre Østerbro er allerede i gang med noget af en transformation. Planen er at gøre den til grøn bydel, og når man går rundt i området bliver der også bygget, moderniseret og forbedret til den helt store guldmedalje.

Lørdag 3. februar kl. 10.00 bliver der sat en stor fed streg under bydelens nye profil, når den kendte kogebogsforfatter, madentreprenør, og iværksætter Trine Hahnemann slår dørene op til sin hidtil største satning - Hahnemanns Køkken.

De store lokaler på 1000 kvm ved rundkørslen på Skt. Kjelds Plads - lige overfor Danmarks Statistik og under Gro Spiseri - var tidligere et Netto-lager, men det er der lavet grundigt om på nu.

Stor modernisering

En stor modernisering har åbnet op for lyset, med gulv til loft panoramavinduer ud mod rundkørslen - der i øjeblikket også er ved at blive omdannet til decideret park - og herinde vil Trine så kæmpe for alt det, hun har kært.

Det betyder masser af fantastiske sæsonvarer, som hendes utallige landmandskontakter kommer ind med et par gange om ugen.

Overalt er der direkte kig ind i de store køkkener, hvor en mindre hær af kokke arbejder. Til venstre for indgangen er stedets bageri og konditori, hvor man kan hoppe om bord i rustikke og velsmagende brød, kager og kaffe - en espresso står i 10 kr.

Hjemmelavet mad

Ca. midt i rummet kan man købe de hjemmelavede salater.

Det er jo egentlig ret ironisk, at jeg nu i jeg ved ikke hvor mange år, har sagt til danskerne, at de skal altså lave maden selv derhjemme, og så åbner jeg sådan et sted her, hvor man kan købe grab-and-go måltider og færdigretter. Vi må bare erkende, at danskerne ikke er meget for at lave det selv, fortæller Trine Hahnemann.

Trine Hahnemann i køkkenet. Trine Hahnemann i køkkenet.

Hahnemanns Køkken er dog ikke et fanatisk sted på nogen måde. Noget man også kan se i butikken, hvor der udover bøger, pestoer, ost, krydderier og gaver faktisk også bliver solgt en del slik.

»Jeg er jo ikke meget for at indrømme det, men jeg elsker slik,« fortæller hun og beundrer et par smukt indpakkede bolsjer.

»Og der skal også være en balance i tingene, så sunde sager og slik passer meget godt sammen. Og vi har valgt det bedste slik, der findes - det er fra Sverige og taget næsten direkte ud af Pippi Langstrømpe«.

Dansk mad og kokkeskole

Hahnemanns Køkken har søgt om bevillinger og tilladelser siden april 2017, men ikke alt er blevet behandlet endnu, så restauranten åbner forhåbentlig omkring marts/april. Her bliver der serveret dansk mad som frikadeller og andre klassiske retter.

Helt til højre i et mere privat rum, men dog stadig fyldt med vinduer, ligger så kokkeskolen, som fra 22. februar vil lære madglade gæster endnu mere om mad, som man så til slut spiser sammen ved langborde.

I kælderen er der et kæmpe lokale, som vil blive brugt til forskellige events - der er allerede booket flere foredrag med nogle af branchens tungeste profiler - f.eks. Carolyn Steel som med sin TedTalk: 'How food shapes our cities', har ramt over 1 million mennesker.

Disse foredrag koster 125 kr. og med i prisen er en omgang aftensmad og en glas vin eller øl.

Hvad: Hahnemanns Køkken

Hvor: Skt. Kjelds Plads 12, Østerbro

Hvornår: Åbner lørdag 3. februar kl. 10.00