Forbrugerrådet Tænk advarer mod at afskaffe kontanter for tidligt. Mange har intet brugbart alternativ.

København. Det kan kun gå for langsomt med at få udfaset pengesedler og mønter, hvis man spørger Jyske Banks administrerende direktør, Anders Dam.

Han foreslår i et debatindlæg i Jyllands-Posten, at man allerede nu beslutter at tage skridtet med virkning fra 1. januar 2025.

Men det er alt for tidligt, mener Troels Hauer Holmberg, der er seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

- Man bør gå omvendt til værks og vente med at udfase kontanterne, til der findes løsninger, som sikrer, at alle kan bruge elektroniske løsninger.

- Når det er tilfældet, så kan vi begynde at tale om det. Men som det ser ud nu, ligger det langt ude i fremtiden, siger han.

Han henviser til, at en række grupper i befolkningen ikke kan bruge mobiltelefon og derfor er udelukket fra at benytte en lang række af de løsninger, som har erstattet kontante betalinger.

Der findes ganske vist løsninger, hvor man eksempelvis kan betale med et fingeraftryk, men de er ikke tilstrækkeligt udbredt endnu.

- Sat på spidsen er der ikke blinde nok til, at forretningsmodellen hænger sammen. Derfor skal man sikre, at de problemer, som markedet ikke kan løse, også bliver løst, siger han.

Mia Olsen er ph.d. fra CBS og har i flere år studeret elektroniske betalingsløsninger og deres udbredelse.

Hun afviser, at man vil kunne have et 100 procent dækkende elektronisk betalingssystem i drift i 2025.

- Det skal nok komme, men så hurtigt går det ikke. Nets bebudede for nogle år siden, at man var lige på trapperne med dankort på mobilen.

- Men det måtte udskydes ad flere omgange, og efterfølgende har det været svært at få folk til at springe på.

- Så der er lang vej fra testlaboratoriet, til at man står med en løsning, der rent faktisk fungerer og bliver brugt, siger hun.

Mia Olsen forventer derfor, at der sagtens kan gå 20, 30 eller 50 år, før kontanterne forsvinder ved lov.

- Det handler også om, at der er noget nostalgi og nationalfølelse på spil.

- Kronen betyder noget for os, og derfor er det også noget, der kan være svært at finde opbakning til i befolkningen, siger hun.

/ritzau/