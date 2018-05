Familien til en 19-årig pige, der sidste år døde som følge af en faldulykke i Lemvig beskylder forfatteren Jane Aamund for at begå karaktermord på deres datter, Klara Kirk.

Det sker i en kommentar i Lemvig Folkeblad, hvor forældrene til den døde pige, Janni og Niels Kirk samt hendes bror Emil skriver, at succes-forfatteren i sin nye bog, ‘Samtaler om natten,’ fordrejer virkeligheden og får begivenhederne op til ulykken til at fremstå som underholdning.

Ifølge forældrene kan ingen i Lemvig være i tvivl om, at det er deres datter, Klara, der beskrives i den historie, der handler om den tragiske dødsulykke på Toldbodgade centralt i byen, og det er derfor, at forældrene har valgt at skrive indlægget i mediet.

‘Jane Aamund digter et hændelsesforløb helt efter egen fantasi. Hun påstår, at Klara førte an i en flok af unge, der havde den hensigt at gennemføre en manddomsprøve på Lemvigs hustage. Jane Aamund underholder endvidere med en digtet historie om, at de unge gejler hinanden op for at få Klara til at springe,’ skriver familien blandt andet.

Ifølge familien har politiet konkluderet, at Klara var alene på taget, og at gaden nedenfor var tom. Kun et enkelt vidne kunne efterfølgende fortælle om, hvad der skete forud for dødsfaldet.

‘Den eneste lighed er, at Klara forsøgte at springe over gaden og ikke klarede det, skriver familien.



Henter kort...

Familien skriver videre, at Jane Aamunds version af hændelsen, ikke kan ‘tage erindringen om en fantastisk ung kvinde fra alle os, der har kendt Klara.’

‘Men det overgreb Jane Aamund har lavet på Klara, ved at fremstille hende som en, der går foran i en flok af unge mennesker, der efter indtagelse af stoffer, render hujende rundt på byens tage, er det rene karaktermord på Klara, og vil fra nu af være det officielle billede af Klaras død ude i landet,’ skriver familien videre.

Jane Aamund forstår familien

Jane Aamund forklarer over for Lemvig Folkeblad, at hun med sin historie vil advare om en farlig tendens blandt unge ved at skrive om dødsulykken i Lemvig.

Hun fortæller, at hun godt kan forstå, at Klaras familie føler, at historien går ud over mindet om hende. Men hun fortæller, at hun har kilder, der var ‘tæt på den unge ulykkelige pige den aften.’

»Men det var ikke for at bringe "sladder" om den ulykkelige hændelse. Men det var ment som en advarsel om, hvad der kan ske. I København er der fester, hvor det gælder om at springe på et tog, springe ud fra broer. Det er en "trend", som kommer fra USA. Mine sønner og jeg har talt meget om, hvordan vi kan forhindre, at den slags breder sig. Som mor og bedstemor forstår jeg fuldstændig forældrenes vrede og afmagt. Men historien i min bog var ment som en advarsel til de unges fester. Nu skete det i Lemvig. Sidste år var der en i min nærmeste vennekreds' søn, der blev dræbt ved et spring fra togvogn til togvogn,« siger Jane Aamund til mediet.