Mange skoler i Odense Kommune har end ikke penge til at erstatte de rådne vinduer og købe nye bøger. Men børn- og ungerådmand i kommunen, Susanne Crawley Larsen (R), vil bygge en helt ny folkeskole i centrum. Og det støder forældre og skolebestyrelsesmedlemmer.

Det skriver Fyens.dk.

Debatten om den nye folkeskole blev senest skudt i gang igen, da den radikale politiker skrev et debatindlæg i Fyens Stiftstidende, hvor hun beskriver den eventuelle nye skole som smuk, som værende et fyrtårn for andre skoler i Odense og som en skole med et internationalt udsyn. Hendes plan er, at skolen skal kunne rumme 1.000 elever, og et stort børnehus skal også indgå.

Og det er netop tankerne om, at den nye skole skal være et fyrtårn for andre skoler i kommunen, som bestyrelsesmedlemmer på øvrige skoler i Odense er vrede over.

»Det er gode og fornuftige tanker, men Susanne Crawley Larsen burde arbejde på at få det ud på alle skoler. Vi har altså folkeskoler, der trænger til en kærlig hånd, og derfor støder det os, når hun taler om store, flotte indgangspartier. Vi andre skal tigge om et nyt cykelstativ, vi har vinduer, der burde være skiftet for flere år siden, og et indemiljø, der ikke er ret inspirerende. Det er svært at tænke smukke tanker i grimme omgivelser,« siger Mikael Kofod, der er skolebestyrelsesmedlem på Ubberud Skole til Fyens.dk.

Han bakkes op af bestyrelsesmedlemmer hos fem andre Odense-skoler, Tingkærskolen, Søhusskolen, Skt. Klemensskolen, Agedrup Skole og Rasmus Rask-Skolen.

Mikael Kofod mener, at Susanne Crawley Larsen lægger alle æggene i en kurv og fokuserer for meget på en enkelt skole.

Bestyrelsesmedlemmerne konstaterer, at det er fornuftigt nok, at den radikale politiker har store ambitioner om en ny skole i fremtiden, men pointerer, at der er mange børn, som netop nu får en alt andet end optimal skolegang, fordi der mangler penge og har været for mange besparelser på skoleområdet i Odense Kommune.

Susanne Crawley Larsen har som ambition, at den nye skole skal have plads til udskolingselever fra andre skoler som eksempelvis har pladsmangel. Den skal også bruges til at få spredt eleverne fra Vollsmose ud på flere forskellige skoler.

Ifølge Fyens.dks oplysninger kommer den nye skole til at koste flere hundrede millioner kroner, hvis planerne bliver ført ud i livet.