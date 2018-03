DR's børnekanal 'Ramasjang' oplever i disse dage kritik fra forskellige forældre. En af disse er Sandi Larsen. Hun mener, et af Ramasjangs programmer opfordrer hendes børn til at opføre sig dårligt.

'Onkel Reje' er en rolle, der bliver spillet af Mads Geertsen, som Ramasjang i øjeblikket får kritik for, fra forskellige forældre.

»Hovedrollen, er en ældre og sjusket mand, som i programmet har et meget grimt sprog, som jeg ikke mener, hører hjemme på en børnekanal,« siger Sandi Larsen på 24 år.

Sandi Larsen, har også ytret sin mening på Ramasjangs Facebook-side, hvor hun har fået en masse kommentarer - både fra folk, der er enige med hende, og nogle der er uenige, som mener, at Sandi Larsen selv bør opdrage på sine børn.

Sandi Larsen mener, det er forkert, når et børneprogram opfordrer børn til ikke at spise grøntsager - men i stedet spise slik.

»Mine børn sluger det råt. Og de siger til mig 'jeg vil ikke, for det gør Onkel Reje ikke',« siger Sandi Larsen, der også har et problem med at få sine to børn på tre og seks år i bad, fordi Onkel Reje har lavet en sang om, at han ikke kan lide at gå i bad.

Du kan høre sangen ved at trykke her.

På Ramasjangs Facebook-side er der også andre, der er utilfredse med programmet. Blandt andet Antonino Zanca, der skriver:

'Hvad er årsagen til, at I laver sange der går stik imod hvad jeg mener de fleste forældre kæmper med i hverdagen. (...) Min søn på 3 er begyndt og sige som dem han ser på jeres kanal og jeg ved ikke om jeg syntes det er en god ide, at han fortsætter.'

Sandi Larsen fra Odsherred har ikke tænkt sig at at nægte sine børn at se Ramasjang.

»Jeg har ikke tænkt mig at slukke for tv'et. Jeg aner ikke, hvornår programmet på dagen kommer. Og hvis det ikke er i tv, kan de finde det på tablets,« siger Sandi Larsen.

Sandi Larsen kan ikke forstå, hvorfor DR opfordrer børn til at spise slik, tale grimt og opføre sig dumt. Men DR har indtil nu haft stor succes med programmet.

»På Ramasjang er vi hver dag i kontakt med rigtig mange børn i vores målgruppe, som er de tre til seksårige. Heldigvis er hovedparten glade for vores indhold,« siger Pelle Møller, der er redaktør på Ramasjang.

Pelle Møller mener ikke, at figuren Onkel Reje opfordrer eller inspirerer til grænseoverskridende aktiviteter med sange som 'Jeg kan ikke li' at gå i bad'.

»Onkel Reje har gennem en hel del år vist sig at være en figur, der samler mange omkring sin komik. Han er skør, fræk og repræsentant for den humor, som børnene i Ramasjangs målgruppe dyrker, og som vi også får mange efterspørgsler på,« siger Pelle Møller, som påpeger, at intet i et tegneserieunivers skal forstås bogstaveligt.