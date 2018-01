Er dit barn bange for at fremlægge for kammeraterne, og lader du derfor ham eller hende blive hjemme en gang imellem? Så vil vi gerne høre fra dig. Send os en mail på 1929@bt.dk, eller skriv til os på Facebook.

Hvis mor og far lader Emma blive hjemme, fordi hun har ondt i maven over den fremlæggelse, hun skal lave i dansk, bliver hun bare endnu mere bange næste gang, hun står over for kammeraterne og skal sige noget.

Det siger forfatter og foredragsholder Sofie Münster, som lige nu er aktuel i TV2-programmet 'Opdrag en vinder.' Hun har skrevet bøgerne 'Klog er noget, man øver sig på' og 'Kærlighed er ikke nok', som netop handler om, hvordan forældre bedst muligt ruster deres børn til at håndtere modstand.

Tirsdag fortalte flere sønderjyske skoleledere, hvordan de i stigende grad oplever forældre, der ønsker at få deres børn fritaget for ting, der er ubehagelige for børnene. Det kan være en cykeltur, gymnastikundervisningen eller en angstprovokerende mundtlig fremlæggelse. Og netop folkeskolens krav om, at børnene skal lære at stå foran kammeraterne og sige noget, er - at dømme efter udtalelser fra både forældre- og elevorganisationer - en vanskelig og grænseoverskridende ting for rigtig mange børn.

Sofie Münster kan godt forstå, at mange forældre har lyst til at lade børnene slippe for noget, de har det så dårligt med, men det er på ingen måde løsningen, understreger hun. Tværtimod.

»Hvis du skåner dine børn for alle de situationer, hvor de risikerer et nederlag, så får du børn, der bliver mere og mere bange for alle de situationer, hvor de risikerer at fejle. Og det er jo faktisk det stik modsatte, de fleste af os gerne vil opnå,« siger hun.

Det er naturligt, forventeligt og fuldstændig okay, at børnene er bange og nervøse for at blive vurderet af lærere og kammerater på den måde, fastlår eksperten, men vores reaktioner som voksne - og især som forældre - er altafgørende for, hvordan børnene fremover vil føle i og håndtere lignende situationer.

»Hvis vi siger: 'Jamen, du skal da heller ikke gå og have det så skidt,' eller 'det skal du skånes for,' så signalerer du til dit barn, at det, dit barn føler, er forkert. At det at være nervøs er en fejl-tilstand. Begge reaktioner er noget hø, fordi de blot forstærker barnets negative følelser. Så ender din søn eller datter med at søge væk fra mange af de situationer, som kunne have lært dem sindssygt meget.«

»Jeg ville ønske, vi kunne blive bedre til at fortælle vores børn, at det ikke er en fejl-tilstand, når noget føles forkert eller svært. Det er faktisk et tegn på, at du er i gang med at lære noget,« siger hun.

I stedet opfordrer Sofie Münster forældre til at tale med børnene om, hvorfor de får det sådan. Hun mener, det er vigtigt at fortælle dem, at de følelser er fuldstændig naturlige. At de er kroppens reaktion, når man skal noget, som man ikke har prøvet før.

»Hjælp børnene med at forstå deres følelser i stedet for at forstærke dem eller afvise dem. Hjælp dem med at forholde sig til de svære følelser på en god måde,« siger hun.

Men hvad gør en mor og far så, når de står over for en grædende søn eller datter, som ikke tør gå i skole, fordi rapporten fra lejrturen skal vises for klassen?

Sofie Münster understreger, at det er et langt sejt træk, men at det kan lykkes at få de bange børn gjort trygge og modige. Først og fremmest er det vigtigt, at forældre tidligt lader deres børn fejle. At børnene ved, at det er i orden, at de mislykkes, og at alt ikke altid går, som man havde planlagt.

Her er det efter hendes mening vigtigt, at vi som forældre fokuserer meget mere på deres proces, frem for resultatet.

»Børn går op i det, deres forældre går op i. Hvis vi vænner os til at gå mindre op i deres resultater - for eksempel om fremlæggelsen var perfekt eller ej - og i stedet går mere op i deres proces, altså måden de arbejder på, og hvordan de håndterer udfordringer, så lærer børnene, at det er det, der er vigtigt. Så bliver de der præstationssituationer meget nemmere for dem at håndtere. De bliver simpelthen mere modige, fordi resultatet ikke længere er det, de bliver målt på,« siger Sofie Münster.