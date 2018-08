Efter en lang sommerferie fik forældre over hele landet sig noget af en forskrækkelse, da de tjekkede appen ForældreIntra på deres telefoner i weekenden. Appens røde notifikationsikon viste nemlig intet mindre end 65.535 ulæste beskeder.

En af de forældre var Morten Walsted fra Holbæk. Han blev noget rystet, idet han så ikonet med de flere tusinde ulæste beskeder.

»Min datter starter i skole på tirsdag, så jeg jeg tænkte 'wauw, nu er livet med et barn i folkeskolen virkelig begyndt',« siger Morten Walsted og forklarer, at han dog hurtigt blev klar over, at der bare var tale om en fejl.

»Der var ingen ulæste beskeder, så snart jeg åbnede appen, så jeg vidste godt, at det bare var en fejl,« forklarer Morten Walsted.

Også Tobias Egmose fra København studsede over det røde ikon på sin telefon.

»Jeg skulle ind og tjekke mine børns skemaer, så det var da overraskende, at jeg skulle have fået 65.535 ulæste beskeder på syv uger,« siger Tobias Egmose.

Firmaet bag ForældreIntra, Itslearning, bekræfter at der var tale om en fejl i app'en.

» Vi opdagede en teknisk fejl i vores app fredag, og mandag formiddag har vi rettet fejlen.« siger Per Thorbøll der er direktør for Skoleintra hos Itslearning.

I løbet af de næste dage vil IOS brugere med ForældreIntra app'en kunne opdatere deres app, så fejlen forsvinder.

På sociale medier har flere forældre lavet sjov med fejlen ved at dele billeder af notifikationsikonet på deres telefoner.