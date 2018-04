Flere tusinde danske forældre modtager snart en mail, hvor de skal godkende deres børns Microsoft-konto.

København. Har du børn under 13, så modtager du muligvis en mail fra Microsoft i de kommende uger.

Microsoft sender nemlig en mail ud til 170.000 danske forældrepar, hvor forældrene skal give tilladelse til, at deres børn under 13 kan benytte deres Microsoft-konti.

Ellers låses kontoen, hvilken mange børn skal bruge for at spille computerspillet Minecraft eller spille online på deres Xbox-konsol.

Kontoen giver også adgang til e-mailtjenesten Outlook.

Tiltaget sker som en del af implementeringen af EU's nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj.

Det fortæller Oliver William Gunner, der er pressechef i Microsoft Danmark.

- Hvis du undrer dig over at modtage beskeden her fra Microsoft, så gør vi det for at skabe en mere sikker adfærd på nettet og beskytte forældres og børns digitale oplysninger, og for at leve op til EU's persondataforordning, siger han i en pressemeddelelse.

Hvis et barn under 13 vil logge på sin Microsoft-konto, dukker der en anmodning op på skærmen om forældresamtykke. Det sker dog ikke, hvis barnets alder allerede er blevet oplyst tidligere.

Herefter modtager forældrene en mail, hvor de skal godkende barnets adgang til kontoen og oplyse barnets alder. Derfra kan barnet frit logge ind på kontoen uden denne procedure.

