Husker du vejret for den 2. juli 2011? Mandag var det præcis syv år siden, at København blev ramt af en skybrud af van(d)vittige dimensioner.

(Se video fra d. 2. juli 2011 øverst)

Faktisk var det så vildt, at skybruddet blev kaldt 1000-års hændelsen.

Den 2. juli 2011 blev København således ramt af det mest skadevoldende skybrud i dansk vejrhistorie. Gader, kældre og stuelejligheder stod under vand og efterfølgende blev de 90.644 skader gjort op til at koste mere end 4,88 milliarder kroner.

135 millimeter regn faldt blandt andet ned over Botanisk Have, og nogle steder faldt der hele 50 millimeter regn på kun 30 minutter. Det svarer til over et tredobbelt skybrud, da grænsen til et skybrud går ved 15 millimeter regn på 30 minutter.

Et voldsomt skybrud over det østlige Sjælland, druknede lørdag aften store dele af København. 150 mm regn på bare to timer fik kloakerne til at løbe over og mange veje blev oversvømmet. Her ved Lyngbyvejen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Et voldsomt skybrud over det østlige Sjælland, druknede lørdag aften store dele af København. 150 mm regn på bare to timer fik kloakerne til at løbe over og mange veje blev oversvømmet. Her ved Lyngbyvejen. Foto: Bax Lindhardt

Da regnen var mest intens under skybruddet, faldt der på 10 minutter 31,2 millimeter vand, og det er den højest registrerede mængde af vand, der er faldet på 10 minutter i hele Danmarks historie. Desuden blev der registreret mere end 5.000 lynnedslag på bare tre timer.

Efter den massive regnmængde brød trafikken sammen flere steder i hovedstaden, og mange gader var forvandlet til floder. S-togene blev også flere steder indstillet, fordi skinnerne stod under vand. Der skulle gå flere dage, før trafikken i hovedstaden var helt normal.

Dage før den voldsomme regn var DMI forberedt på, at der ville komme et skybrud, men vejrorganisationen havde ikke forventet, at det ville komme med den styrke, som tilfældet var.

