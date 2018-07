Det skule have været den helt store hip hop- og rockfestival i Valbyparken den 24. og 25. august med solide navne som den amerikanske gangsta-rapper YG, danske Kesi og Gilli samt danske rocknavne som The Minds of 99 og Turboweekend.

Men nu skriver arrangørerne bag For Evigt-festivalen, som sidste år blev afholdt i Rødovre, at hele festivalen må lægges ned på grund af 'store udfordringer' med blandt andet KODA, som er en organisation, der sikrer, at artisterne får betaling for deres musik.

En en-dags billet kostede 495 kroner og en VIP-billet med fri cava-bar 1.095 kroner. Personer, der har købt billet, kan få pengene refunderet på Billet.dk.

B.T. forsøger at får en kommentar fra arrangøren af festivalen...