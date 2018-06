Tirsdag aften udviklede sig pludselig dramatisk, da Leif Mikkelsen (LA) og Carl Holst (V) var en tur i Nyhavn.

København. Restaurant Els i Nyhavn i København var tirsdag aften ved 23.30-tiden scene for en dramatisk situation.

En mand var kommet ind på restauranten og havde formået at åbne kasseapparatet. Men han var ikke listig nok, og tyveriet blev hurtigt opdaget af tjener Christian Kampen.

- Jeg står ude i køkkenet og er ved at tage nogle glas. Jeg hører så kassen åbne og lukke igen, og det ved jeg godt, den ikke burde, da jeg var den eneste tjener, der var på arbejde.

- Da jeg kommer ud i restauranten, kan jeg se en mand på vej ud af døren i fuld fart, så jeg råber "stop tyven", siger Christian Kampen.

Udenfor restauranten sad Carl Holst (V) og Leif Mikkelsen (LA), der fra det ene øjeblik til det andet gik fra at være folketingsmedlemmer til at assistere med at tilbageholde tyven.

- Pludselig kommer der én farende ud med to mand efter sig, der råber "stop tyven". Når man hører det, så reagerer man helt automatisk, siger Leif Mikkelsen.

Tyven nåede dog ikke ret langt, da han faldt lige uden for restauranten.

- Han var nødt til at dreje uden om os, og så snubler han, siger Leif Mikkelsen.

Tjener Christian Kampen og restaurantens køkkenchef lagde sig efterfølgende ovenpå tyven, så han ikke kunne slippe væk.

- Vi måtte så hjælpe med at holde ham fast, fordi han flere gange prøvede at flygte, siger Leif Mikkelsen.

Ifølge ham gik der lidt over en halv time, fra restauranten havde ringet til politiet, til de dukkede op.

Restaurant Els' ejer, Kenneth Løvgreen, var taget hjem en halv time før den dramatiske episode.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor mange penge tyven havde taget i kasseapparatet, men fortæller, at det ikke er første gang, restauranten er blevet forsøgt bestjålet på den måde.

- To-tre gange om ugen kommer der nogen ind, hvor jeg kan se, at de vil i kasseapparatet.

- Man skal hele tiden have et øje på hver finger, siger restaurantejeren.

/ritzau/