Den amerikanske biolog Pam Corwin stødte på en fisk, hun ikke havde set før, og bad nettet om hjælp til at fastslå, hvad det var for en krabat, hun havde fundet.

Det fik folk op på mærkerne - ikke mindst på grund af fiskens usædvanlige udseende.

Det skriver Fox News.

Pam Corwin arbejder for organisationen South Carolina Department of Natural Resources, som arbejder for at bevare og beskytte naturen i den amerikanske delstat South Carolina, og lagde billedet af fisken op på organisationens Facebook-side med følgende beskrivelse.

'Du skal have licens til at fiske på saltvand for at fange mig. Jeg kan godt lide at hænge ud ved klipper, moler, rev og sågar broer. Jeg er også kendt som 'straffefange-fisken' på grund af mine sorte og hvide striber. Det sejeste ved mig? Jeg har menneskelignende tænder, som hjælper mig med at knuse min mad. Jeg kan godt lide rejer og østers, ligesom dig.'

De fleste brugere er enige om, at fisken på billedet er en fårehovedhavrude. Men billedet af fisken og dens tænder, får mange brugere til at måbe. For dens tænder ligner i sandhed mennesketænder, som Pam Corwin skriver i Facebook-opslaget, som har fået langt flere interaktioner end naturorganisationens opslag plejer.

Fisken med de menneskelignende tænder tog Facebook med storm. Foto: Pam Corwin/South Carolina Department of Natural Resources Fisken med de menneskelignende tænder tog Facebook med storm. Foto: Pam Corwin/South Carolina Department of Natural Resources

'Min favoritspise blandt fisk, men de giver mig myrekryb med deres mennesketænder,' skriver en bruger.

'Jeg vidste ikke, at fårehovedhavruder havde hestetænder,' skriver en anden.

Fisken fik efter sigende sit navn, fordi dens tænder ligner et fårs. Og flere brugere påpeger, at den er forbandet god til at bruge de store gummer.

'De skiderikker bider først og spørger bagefter. En af dem bed igennem min syv millimeter tykke vådedragt, skriver brugeren og understreger, at han hellere vil støde på en af de berygtede barracudaer, når han dykker, end en fårehovedhavrude.

Fårehovedhavruder lever især ved USA's og Canadas østlige kyster, men kan også findes i Den Mexicanske Golf. Mest udbredt er fisken ud for Floridas sydvestlige kyst.