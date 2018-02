En besparelse på 45 øre.

Det har fået flere på de sociale medier til at gøre lidt grin med og drille Fakta.

Butikskæden har de seneste måneder med store, gule skilte både ved butikkerne og i tilbudsaviserne reklameret for 'prisfald' på flere varer. Men selvom prisfald er noget, de fleste er glade for, finder flere på de sociale medier det komisk, at nogle af varerne er blevet sat 'blot' 45 øre ned.

Blandt andet er Coop Fuldkornstoast blevet sat ned fra 9.95 kroner til 9.50 kroner, mens en Drikkeskyr er sat ned fra 13.95 kroner til 13.50 kroner.

På journalist og forfatter Anders Hemmingsens Instagramprofil har flere tusinde kommenteret og liket et billede af en reklame for prisnedsættelsen, hvilket har ført til, at BT har modtaget flere lignende billeder fra folk, der morer sig over prisnedsættelsen.

Nu er det bare pinligt, Fakta.

'Jeg har tjent 1,35 kroner i dag. Tænkte, at jeg hellere måtte købe tre, nu når de er så billige', skriver en bruger til billedet, mens en anden skriver:

'Haha, sikke et røverkøb'.

En tredje skriver:

'Det er det vildeste tilbud, jeg længe har set,' mens en fjerde, som bliver opfordret til at skynde sig i Fakta, skriver:

'Hent min sparegris. Vi tømmer lageret'.

En femte skriver blot:

'Shit, det er latterligt'.

'Vi tager det med et smil'

Til BT forklarer informationsdirektør i dagligvarekoncernen Coop - Jens Juul Nielsen - at man 'tager det med et smil', at der bliver gjort lidt grin med nogle af prisnedsættelserne.

»Samlet set koster prisfaldene os et pænt to-cifret millionbeløb. Så vi er glade for, at der er opmærksomhed omkring det, og vi tager det med et smil, at der er nogle, der synes, at enkelte prisfald er små,« siger han og fortsætter:

»Vores erfaring er, at selv små prisfald har betydning for, hvad forbrugerne køber.«

Derudover forklarer Jens Juul Nielsen, at Fakta - som hører under Coop - begyndte at sætte priserne ned på varerne i efteråret, og at man med den kommende prisnedsættelsesrunde, som kommer i næste uge, har sat prisen fast ned på omkring 300 varer.

Prisfaldene varierer fra 45 øre til otte kroner på de enkelte varer.