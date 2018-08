Trekantsområdets Brandvæsen ophæver afbrændingsforbuddet, der har været i kraft i siden juli. Flere vil følge.

Trekantsområdets Brandvæsen, der dækker seks kommuner i Jylland, ophæver som det første det afbrændingsforbud, der har været i kraft siden juli, skriver TV SYD.

Nordjyllands Beredskab oplyser også, at man her har besluttet at ophæve afbrændingsforbuddet, skriver DR Nordjylland. Ophævelsen gælder alle 11 kommuner i Region Nordjylland.

En knastør sommer, der siden maj bød på høj sol og meget lidt nedbør, har givet afbrændingsforbud i hele landet. Hele landet har været dækket siden 4. juli. Men weekendens regn får nu de første til at ophæve forbuddet.

- Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset, ophæves afbrændingsforbuddet nu, oplyser beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen, til TV SYD.

/ritzau/