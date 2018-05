Skaberen af Disneys hemmelighedsfulde nye Star Wars-serie, Jon Favreau, afslører konceptet i nørdet podcast.

København. Disney har holdt tand for tunge om, hvad den stort anlagte kommende Star Wars-serie vil handle om. Men til podcasten "Nerdist" løfter skaberen Jon Favreau nu lidt af sløret for, hvad seerne har i vente.

I podcasten fortæller han, at handlingen vil udspille sig syv år efter slaget ved Yavin.

Slaget ved Yavin er den ikoniske afslutning på den første film i Star Wars universet, der udkom i 1977.

Filmen, der originalt bare hed "Star Wars", men senere er navngivet "Star Wars: Episode IV - A New Hope", slutter med, at den første dødsstjerne går under sammen med Grand Moff Tarkin.

Hvis det har sin rigtighed, at den nye serie foregår syv år efter dette slag, vil den foregå i efterdønningerne af afslutningen af den originale trilogi, hvor Kejser Palpatine, Darth Vader og Imperiet får deres dødsstød i slaget ved Endor.

Kanon, både før og efter Disney blandede sig, er, at der mellem "A New Hope" og "Return of the Jedi" går omkring fire-fem år.

Jon Favreau, der er kendt som skuespiller, men de seneste år har instrueret film som "Iron Man", fortæller, at serien vil indeholde hovedpersoner og planeter, der hidtil ikke har optrådt i universet.

Serien bliver produceret af Disney, der købte rettighederne til Star Wars af skaberen George Lucas for 4,1 milliarder dollar - 25,4 milliarder kroner - i 2012.

Siden da har Disney sat gang i en masseproduktion af nye Star Wars-film.

Indtil nu er kommet to film i en planlagt ny trilogi og en spinoff, der handlede om tiden lige før den første film fra 1977.

I disse dage nærmer endnu en spinoff-film sig, der handler om Han Solos ungdom

To yderligere film er på vej frem til og med 2020. Og altså en serie.

Serien vil blive sendt på Disneys kommende streaming-kanal, der skal tage kampen op mod tjenester som Netflix og HBO.

/ritzau/