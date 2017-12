Dokumentar giver indblik i hverdagen hos prins Joachim på godt og ondt. Det vil dele vandene, lyder vurdering.

København. I en ny dokumentar på TV2 om prins Joachim får seerne et indblik i, hvordan hverdagen ser ud i hans og prinsesse Maries royale husstand nord for København.

I dokumentaren "Den anden prins" smører prinsen madpakker og er en kærlig far, der bliver rørt over at tale med børnene, når han er i udlandet for at passe sine pligter.

Men sådan en dokumentar er ikke nok til at ændre prinsens image i befolkningens øjne.

Det mener journalist Trine Villemann, der har skrevet flere bøger om kongehuset. Hun mener, at prinsen er upopulær i befolkningen, fordi han har flere dårlige sager i bagagen.

- Det kan godt være, at prins Joachim sidder og siger, at han er enormt følsom, men han viser jo noget andet. For eksempel kan mange huske det klip, hvor han er på officiel opgave på et skib, og en journalist stiller ham et spørgsmål og kommer til at sige "du".

- Prins Joachim vil ikke svare på spørgsmålet, før han siger "De", siger hun.

- Og så er tiderne forbi, hvor man faldt på halen over, at en kongelig kan smøre en madpakke, tilføjer Trine Villemann.

Hun mener, at prinsen er blevet upopulær i befolkningen, fordi hans skilsmisse fra tidligere prinsesse Alexandra har kostet skatteyderne penge, og fordi han har solgt Schackenborg Slot.

Dokumentaren går tæt på prinsen, som blandt andet fortæller, at han ved, at mange i befolkningen opfatter ham som arrogant, men at han føler sig misforstået.

- Jeg er ikke, som I tror, eller hører eller nogle gange ønsker jer, siger prinsen, som uddyber, at han er et følsomt menneske, der har lært at holde facaden.

Dokumentaren kommer usædvanlig tæt på prins Joachim og vil dele vandene, vurderer Lars Hovbakke Sørensen, adjunkt og ph.d. ved professionshøjskolen Absalon.

- Det er ret usædvanligt, at en kongelig udtaler sig så åbenhjertigt. Men det er noget, den nye generation af kongelige er begyndt at gøre mere og mere.

- Nogle vil synes, at det er fint, at vi får mere at vide om, hvad der er bag rollen som prins, og at han er mere uformel, end han plejer. Andre vil synes, at vi for eksempel ikke får nok forklaring om, hvad der skete med Schackenborg, siger han.

