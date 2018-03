Der er fundet metalstykker i flere pakninger med mini pepperoni. Derfor advarer Fødevarestyrelsen nu kunderne og råder forbrugerne til at smide varen ud.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om to forskellige slags mini pepperoni fra henholdsvis DK Foods A/S og DEFCO A/S.

Det er disse to typer pepperoni, som Fødevarestyrelsen nu tilbagekalder på grund af fund af metalstykker. Foto: Fødevarestyrelsen

Inden du smider alt, der rimer på italiensk pølse ud, så tjek lige pakkedatoerne.

De berørte partier har nemlig pakkedatoerne 20.02.18, 22.02.18 samt 26.02.18 og 'bedst før datoerne' 20.03.18, 22.03.18 samt 26.03.18. De er solgt i serierne 'Vores' og 'Go smag hver dag' i Føtex, Bilka og Netto-butikker over hele landet.