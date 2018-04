I ugevis har forhandlingerne om den nye overenskomst for de offentligt ansatte stået på, og skulle det ende med strejke og lockout, så stopper 65-årige Dennis Kristensen som formand for FOA onsdag som følge af forbundets aldersgrænse.

Det oplyser hovedpersonen selv på Facebook.

'Hvis forhandlingerne i Forligsen ender med strejke og lockout, så slutter jeg som forbundsformand som følge af FOAs aldersgrænse på onsdag,' lyder det, inden han tilføjer:

'Går det den anden vej med forlig, sagde jeg på sidste hovedbestyrelsesmøde ja til at færdiggøre arbejdet med at medvirke til st skabe det mæglingsforslag, som i den situation skal sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Det affødte forleden et forslag i LO’s Daglig Ledelse fra Dansk El-forbunds formand, som havde været i selskab med en Professor Emeritus, og derfor havde slået efter, at titlen udspringer af den latinske betegnelse for en udtjent romersk soldat, om, at jeg så bør være Emeritus.'

Og det er ikke et dårlig forslag, skriver Dennis Kristensen og følger op med en glad smiley.

Dennis Kristensen har siddet som forbundsformand i 16 år siden 2002, ligesom han også er næstformand i Forhandlingsfællesskabet.

