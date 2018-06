Publikum må nøjes med en simulator af Danmarks kommende F-35-kampfly, når der søndag er luftshow i Aalborg.

Vadum. Kampfly, helikoptere og jagere, der flyver i formation med få meters afstand.

Det er noget af det, man kan opleve, når Flyvevåbnet søndag er vært for Danish Air Show 2018.

Op mod 120.000 flyentusiaster ventes at lægge vejen forbi Flyvestation Aalborg, der danner ramme om showet, som afholdes hvert andet år.

- Historisk begyndte det tilbage i 1960'erne, hvor man lavede arrangementet for at sige undskyld til naboer, som måtte lide under støjen fra flyvestationen, forklarer talsmand og presseofficer Morten Jensen.

- Siden er det vokset voldsomt, og nu er det ikke kun flyvevåbnet, der viser arsenalet frem. Hæren og Søværnet er også med. Så på den måde er det også en form for public service, så vi ikke bliver en lukket verden, siger han

Et af de spektakulære indslag bliver ifølge talsmanden, når det schweiziske luftvåben går på vingerne og viser luftakrobatik og præcisionsflyvning i verdensklasse.

Men publikum har også noget at glæde sig til, når danske F-16-fly og Challenger-transportfly går i luften.

Arrangøren havde håbet at kunne vise den nyeste investering frem - de nye og topmoderne F-35-kampfly, der skal afløse F-16-flyene.

Men det har ikke været muligt.

- Nu rammer du lidt en øm tå, men vi har ikke modtaget nogen endnu. Der er bygget meget få på verdensplan, og det har ikke været muligt at låne et eksemplar fra en af de andre nationer, da de gennemfører rimeligt hårde træningsprogrammer lige i øjeblikket, siger Morten Jensen.

Men publikum får dog en slags forsmag på det nye kampfly, da der opstilles en F-35-simulator.

Her kan man få en fornemmelse af, hvordan det er at sidde i cockpittet i det milliarddyre kampfly, der er spækket med avanceret teknologi.

Der er gratis adgang til showet, som åbner søndag klokken 08. Det er en god idé at medbringe væske, ørepropper, solcreme og en kasket, lyder det fra arrangøren.

/ritzau/