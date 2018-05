Rigspolitiet betaler stadig for leje af områder til flygtningelejre - også selvom de har stået tomme i over et år. I 2016 besluttede daværende justistminister, Søren Pind, at udgifterne til flygtningelejre i Vordingborg og Aabenraa skulle mindskes, men Rigspolitiet betaler stadig en regning på hele seks millioner kroner.

Flygtningelejrene i henholdsvis Vordingborg og Aabenraa har ikke huset en eneste asylansøger, siden de i 2015 blev oprettet, men alligevel bliver Rigspolitiet ved med at poste penge i lejrene, oplyser Radio24Syv.

På parkeringspladsen ved Vordingborg Kaserne står de store hvide telte stadig, mens teltpilene ved Søgaardlejren i Aabenraa for længst er pillet ned. Men det ændrer ikke ved, at udgifterne til de to flygtningelejre gennem årene er løbet op i hele 55 millioner kroner.

2016 var det suverænt dyreste år, da begge lejre blev opvarmet gennem vinteren - til trods for at der ikke var nogen, der boede i dem. Men selvom man ikke længere har opvarmning i teltene, så koster det stadig, at leje sig ind på områderne, hvilket er derfor, at der stadig er store udgifter forbundet med de ellers tomme flygtningelejre.

Teltlejren på Vordingborg Kaserne var opvarmet gennem vinteren 2016 og udgjorde derfor også en stor udgift for Rigspolitiet. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Teltlejren på Vordingborg Kaserne var opvarmet gennem vinteren 2016 og udgjorde derfor også en stor udgift for Rigspolitiet. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

”Jeg tror, der må være danskere, der ryster på hovedet, når man tænker på, at man åbenbart har haft tomme telte stående i en iskold vinter, hvor de hjemløse ikke har haft et sted at overnatte. Der virker det helt grotesk, at man så har haft velfungerende telte stående i Vordingborg,” siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, til Radio24Syv.

Han fortæller også, at han nu vil tage sagen op i Folketingets finansudvalg.

Flygtningelejrene blev i 2015 oprettet efter at 21.316 mennekser søgte asyl i Danmark. Fra september i 2015 begyndte de massive menneskestrømme at vandre over grænsen fra Tyskland til Danmark og videre op ad motorvejene.

De danske myndigheder frygtede at strømmen af asylansøgere ville fortsætte, og derfor blev de omtalte flygtningelejre oprettet.

Justistminister Søren Pape Poulsen vil ikke kommentere på sagen.