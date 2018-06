Et mindre Cesna-fly med to personer om bord nødlandede tirsdag middag på en kornmark syd for Frederikssund efter at have udsendt nødsignal.

Det skriver Nordsjællands Polliti på Twitter.

Et mindre Cesna fly med 2 personer ombord nødlandede kl. 1200 på en kornmark syd for Frederikssund efter at have udsendt nødsignal. Begge personer ombord er uskadte og flyet er intakt. Umiddelbar årsag var motorproblemer. Vi har ikke yderligere info pt. mvh. Vagtchefen #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) June 5, 2018

Begge personer om bord er uskadte, og flyet er intakt.

Det var tilsyneladende problemer med motoren, der fik flyet i problemer.