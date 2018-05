Et fly fra Københavns Lufthavn måtte tirsdag omkring middag dansk tid vende om i luften og foretage en ekstraordinær landing i Stavanger.

Det oplyser Air Greenland til BT.

Flyet, der afgik fra Københavns Lufthavn klokken 11 med destination i Kangerlussuaq i det sydvestlige Grønland, var næsten nået til Færøerne, da ruten blev ændret.

Her ses et Air Greenland-fly i Københavns Lufthavn. Arkivfoto Foto: Brian Bergmann Her ses et Air Greenland-fly i Københavns Lufthavn. Arkivfoto Foto: Brian Bergmann

I 36.000 fods højde måtte Airbus A330-223-flyet efter omkring halvanden time i luften med 214 passagerer ombord slå om og søge mod en uplanlagt landing, fordi en passager fik det skidt i kabinen.

‘Air Greenlands Airbus måtte vende om og lande i Stavanger i dag på grund af en passager. der fik et ildebefindende ombord på vej til Kangerlussuaq,’ oplyser Air Greenland.

‘Passageren er meldt stabil, men bliver i Stavanger for yderligere check. Airbussen letter hurtigst muligt fra Stavanger igen, men forventes at være forsinket med 1 time og 50 min,’ lyder det videre fra flyselskabet.