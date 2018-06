15 ud af 17 medlemmer i Etisk Råd mener ikke, at rituel omskæring af drengebørn bør forbydes.

København. Et flertal på 15 ud af 17 medlemmer i Etisk Råd mener ikke, at rituel omskæring af drengebørn bør forbydes. Men hvorvidt det er etisk forsvarligt med den nuværende praksis, splitter rådet i to stort set lige store grupper.

Det skriver Etisk Råd i en udtalelse.

Rådet har behandlet spørgsmålet, om hvorvidt rituel omskæring af drengebørn bør forbydes gennem lovgivning, og hvorvidt det er etisk forsvarligt som to separate spørgsmål.

15 medlemmer ud af 17 har tilsluttet sig synspunktet, at det ikke bør forbydes.

To medlemmer - Mia Amalie Holstein og Lise von Seelen - har derimod givet udtryk for, at de ønsker rituel omskæring i Danmark forbudt, indtil pågældende person selv kan vælge. Aldersgrænsen 15 nævnes, men de to medlemmer skriver, at det lige så vel kunne være en anden aldersgrænse.

På spørgsmålet om hvorvidt rituel omskæring er etisk forsvarligt, er rådet mere splittet. Her giver det mindst mulige flertal på ni medlemmer udtryk for, at de er modstandere af "den eksisterende omskæringspraksis".

Otte medlemmer finder derimod ikke, den eksisterende omskæringspraksis "entydigt kan vurderes som etisk uforsvarlig i sig selv".

Et borgerforslag om et forbud mod rituel omskæring af drengebørn har indsamlet 50.000 underskrifter, hvilket betyder, at Folketingets medlemmer skal tage stilling til det.

Venstre, Socialdemokratiet og De Radikale har erklæret, at de er modstandere af et forbud. SF og Enhedslisten vil støtte et forbud. Liberal Alliance, Konservative og Alternativet vil stille deres folketingsmedlemmer frit.

I 2013 skønnede Sundhedsstyrelsen ifølge Jyllands-Posten, at mellem 1000 og 2000 drenge hvert år bliver rituelt omskåret. Det er dog et skøn, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil have til eftersyn.

