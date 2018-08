I en ny undersøgelse peger flertallet på, at de ønsker afgifter på klimabelastende varer, skriver Berlingske.

København. Hvis en varer er særligt belastende for klimaet, skal der puttes en afgift på.

Det mener flertallet af danskerne i en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Berlingske.

Her nikker 57 procent af de adspurgte ja til, at staten bør lægge afgifter på varer, der er særligt belastende for klimaet, eller forhøje de eksisterende.

Professor Sebastian Mernild, der er forfatter til en kommende FN-klimarapport, peger på, at der er sket et skred i vores syn på klimaforandringer.

- Når så mange er positivt stemte over for afgifter, tyder det på, at vi heller ikke afskrækkes af øgede priser på nogle af vores dagligvarer, siger han til Berlingske.

- Samtidig indikerer det, at folk ikke mener, vi kan løse udfordringerne som enkeltpersoner, men at der snarere er brug for politisk handling.

På Christiansborg har Alternativet foreslået en afgift på blandt andet oksekød og flyrejser.

I Kantar Gallups undersøgelse er det dog under halvdelen - 39 procent - der er positivt stemt over for en afgift på flyrejser.

Hos Socialdemokratiet frygter man, at klimaafgifter på udvalgte varer vil ramme skævt og være uden effekt, siger klimaordfører Jens Joel (S) til Berlingske.

- Hvis man skal holde dem, der flyver meget, fra at flyve, skal det være nogle meget høje afgifter, og så sætter man simpelthen rigtigt store lønmodtagergrupper uden for spillet, siger han til avisen.

Partiet ser hellere, at der bliver indgået internationale aftaler i forhold til flytrafikken og regulering i selve produktionen af fødevarer.

Regeringspartiet Liberal Alliance er enig i den presserende klimaudfordring, men mener ikke, at nye eller høje afgifter er løsningen.

- Det vil skævvride dansk konkurrenceevne og dansk økonomi, og det kan betyde, at landbruget flytter produktionen ud af Danmark til andre lande, der er mindre klimavenlige, siger klimaordfører Carsten Bach (LA) til Berlingske.

Regeringen ventes at præsentere en klimaplan i løbet af efteråret.

/ritzau/